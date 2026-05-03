La aparición de Lionel Messi en el paddock del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 transformó una jornada ya cargada de expectativa en un evento aún más convocante para el público argentino. El rosarino llegó al circuito acompañado por su familia y se convirtió en una de las imágenes más buscadas del día.
Messi revolucionó la Fórmula 1 y se reencontró con Colapinto
El capitán argentino apareció en el circuito de Miami junto a su familia y le dio un marco especial a la carrera en la que compite el joven piloto.
La presencia del capitán de la Selección no fue casual. En pista, el foco también estaba puesto en Franco Colapinto, quien disputa la competencia con la escudería Alpine F1 Team. El joven piloto largará desde la octava posición y buscará meterse en zona de puntos en una carrera condicionada por el clima.
El arribo de Messi al Autódromo Internacional de Miami, junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, generó una fuerte repercusión tanto entre los fanáticos como en el ambiente del automovilismo, donde no es habitual la presencia de figuras del fútbol de ese calibre.
La foto que unió dos mundos
El vínculo entre Messi y Colapinto no nació este fin de semana. Días atrás, el piloto había visitado el predio del Inter Miami CF, donde pudo conocer al campeón del mundo y cumplir uno de sus grandes sueños: sacarse una foto con él.
La imagen, que también incluyó a Rodrigo De Paul, se viralizó rápidamente y generó una fuerte identificación entre los fanáticos argentinos, que vieron en ese encuentro un cruce generacional entre referentes de distintas disciplinas.
Ese momento previo le dio un marco aún más especial a la presencia de Messi en el circuito. No fue solo una visita protocolar: también funcionó como un gesto de acompañamiento a una de las grandes promesas del automovilismo nacional en su desembarco en la máxima categoría.
Expectativa, clima y una carrera abierta
El Gran Premio de Miami se desarrolla en un contexto particular, atravesado por la amenaza de tormentas eléctricas que obligaron a modificar el cronograma original. Las condiciones climáticas podrían jugar un papel determinante en el desarrollo de la competencia.
En ese escenario, Colapinto llega con buenas sensaciones tras su rendimiento en clasificación. La octava posición de largada lo posiciona como candidato a pelear por puntos, en una carrera donde las estrategias y los imprevistos pueden cambiar el resultado.
La combinación de factores —el crecimiento del piloto argentino, la incertidumbre climática y la presencia de Messi— convirtió a esta fecha en una de las más seguidas del calendario. Una postal donde el fútbol y el automovilismo se cruzaron para potenciar el interés global y, especialmente, el entusiasmo argentino.