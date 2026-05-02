Fórmula 1

Colapinto, entre Messi y la ilusión de sumar en Miami

En el marco del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 2026, Franco Colapinto atraviesa uno de los fines de semana más significativos de su carrera: cumplió el sueño de conocer a Lionel Messi y, al mismo tiempo, se metió entre los diez mejores de la clasificación Sprint, consolidando su crecimiento en la elite del automovilismo.