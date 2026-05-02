Franco Colapinto vive un fin de semana cargado de emociones en Miami.
Colapinto, entre Messi y la ilusión de sumar en Miami
En el marco del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 2026, Franco Colapinto atraviesa uno de los fines de semana más significativos de su carrera: cumplió el sueño de conocer a Lionel Messi y, al mismo tiempo, se metió entre los diez mejores de la clasificación Sprint, consolidando su crecimiento en la elite del automovilismo.
En la antesala de una fecha especial para la Fórmula 1, el piloto argentino no solo cumplió uno de sus grandes sueños al conocer a Lionel Messi, sino que además logró una destacada clasificación y largará 8° en la carrera Sprint, que se disputará este sábado desde las 13, hora argentina.
El dato no es menor. Colapinto partirá desde la cuarta fila y lo hará en la última posición que entrega puntos en la competencia corta, una oportunidad concreta para seguir fortaleciendo su presente en Alpine y confirmar el crecimiento que viene mostrando dentro de la máxima categoría.
La semana ya había comenzado con una fuerte carga simbólica para el argentino. Durante el road show del pasado domingo en Buenos Aires, Colapinto había reconocido que le gustaría aprovechar su estadía en Miami para conocer a Messi. Y el deseo finalmente se cumplió.
El encuentro se dio en un entrenamiento de Inter Miami CF, en una reunión gestionada a través de YPF, empresa que acompaña tanto al capitán de la Selección argentina como al piloto de Alpine. Lejos de una acción pensada únicamente para las cámaras, Franco valoró especialmente que la charla se haya dado en un clima íntimo y distendido.
Un sueño cumplido junto al ídolo máximo
“Fue un momento muy especial. Fue algo con lo que soñé toda mi vida. Si le preguntás a cualquier argentino a quién quiere conocer, es a Leo. Yo tuve la oportunidad”, expresó Colapinto en la previa del Gran Premio de Miami.
La escena resume mucho más que una foto entre dos deportistas. Por un lado, Messi, el máximo símbolo argentino a nivel mundial. Por el otro, Colapinto, una de las grandes esperanzas del automovilismo nacional, que empieza a ganarse un lugar propio en la Fórmula 1. En ese cruce, Miami tuvo una postal de pertenencia, admiración y orgullo argentino.
“Obviamente quería conocerlo desde hacía mucho tiempo, pero no había tenido la chance. Sin cámaras, sin marketing. Solo él, Rodrigo y yo, los tres charlando. Teniendo una conversación agradable, fuera del deporte y más personal. Fue algo con lo que siempre soñé”, contó Franco, quien también compartió el momento con Rodrigo De Paul.
El piloto remarcó además el valor del tiempo que Messi le dedicó en plena rutina con Inter Miami. “Simplemente tener la oportunidad de conocerlo y contar con su tiempo fue un momento muy especial”, agregó.
Uno de los puntos que más sorprendió a Colapinto fue el conocimiento que Messi tenía sobre la Fórmula 1 y sobre su presente deportivo. “La verdad es que sabía bastante. Me sorprendió”, reconoció.
“Hacía preguntas. Yo estaba realmente sorprendido. También preguntó sobre el road show. Le encanta el deporte y le gustan los deportistas argentinos y la gente que representa a Argentina. Fue un momento muy único”, completó.
Una clasificación que abre la puerta a los puntos
Ahora, después del impacto emocional, llegará el turno de la pista. Este sábado, desde las 13, Colapinto afrontará la Sprint de Miami desde el 8° lugar de la grilla, con la posibilidad de transformar un fin de semana inolvidable también en un resultado importante para su campaña.
Entre el abrazo con Messi y la chance concreta de sumar puntos, Franco atraviesa días de alta exposición y grandes oportunidades. Miami, por ahora, ya le regaló una imagen que soñó toda la vida. La pista dirá si también puede regalarle otro capítulo grande en su joven recorrido por la Fórmula 1.