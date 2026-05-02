El Torneo Apertura 2026 entra en su tramo decisivo y la Zona B concentra todas las miradas. Con seis equipos ya clasificados, quedan dos cupos por definir para los octavos de final, en una pelea que involucra a Racing Club, Huracán, Barracas Central, Tigre y Sarmiento de Junín.
Cinco equipos por dos lugares: definición al límite en la Zona B
Racing, Huracán, Barracas Central, Tigre y Sarmiento definirán este fin de semana los dos últimos lugares disponibles para los octavos de final del Torneo Apertura. Con múltiples combinaciones, la clasificación se resolverá en una jornada simultánea y cargada de tensión.
La definición se dará entre sábado y domingo, con partidos clave y múltiples combinaciones que mantienen abierta la lucha hasta el último minuto.
Barracas abre la jornada con ventaja
Barracas Central será el primero en salir a escena cuando reciba a Banfield el sábado. El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa llega en zona de clasificación y depende de sí mismo: una victoria le asegura el pase a octavos.
Si empata, deberá esperar que ni Racing ni Tigre ganen, y que Sarmiento no logre una goleada amplia. En caso de derrota, su suerte quedará atada a una compleja combinación de resultados en el resto de los partidos.
Racing y Huracán, duelo directo con sabor a final
El domingo, gran parte de la definición se concentrará en el cruce entre Racing Club y Huracán, dos equipos que llegan con chances concretas.
Huracán, mejor posicionado, clasifica si gana. Si empata, necesitará que Barracas no sume de a tres y que Tigre y Sarmiento no ganen. En caso de perder, dependerá de una serie de resultados ajenos.
Racing, en tanto, tiene un escenario más claro: si gana, avanza sin depender de nadie; si pierde, queda eliminado. El empate lo obliga a esperar una caída de Barracas y que ni Tigre ni Sarmiento sumen de a tres.
Tigre y Sarmiento, obligados a ganar y esperar
Tigre visitará a Rosario Central con una única misión: ganar. Sin embargo, no depende de sí mismo, ya que necesita que Barracas no sume de a tres para tener chances concretas de clasificación.
Por su parte, Sarmiento de Junín enfrenta el escenario más complejo. Deberá vencer a Belgrano en Córdoba y esperar una combinación favorable de resultados. Incluso, en algunos casos, necesitará una goleada para revertir su diferencia de gol.
Una definición abierta hasta el final
Con partidos en simultáneo y múltiples variables en juego, la Zona B promete una jornada cargada de dramatismo. Cada gol puede modificar el tablero y cambiar el destino de los equipos.
Cinco candidatos, dos lugares y un cierre de fase regular que se perfila tan incierto como apasionante. La definición está abierta y todo puede pasar.