Torneo Apertura

Cinco equipos por dos lugares: definición al límite en la Zona B

Racing, Huracán, Barracas Central, Tigre y Sarmiento definirán este fin de semana los dos últimos lugares disponibles para los octavos de final del Torneo Apertura. Con múltiples combinaciones, la clasificación se resolverá en una jornada simultánea y cargada de tensión.