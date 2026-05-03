La actividad del sábado en el Gran Premio de Miami dejó mucha tela para cortar. Bajo un sol abrasador que elevó la temperatura de la pista hasta los 52°C, la jornada se dividió entre el dominio estratégico de McLaren en el Sprint y la explosión de talento joven en la clasificación, donde Kimi Antonelli se quedó con todos los flashes al arrebatarle la pole position a Max Verstappen.
Miami al rojo vivo: Antonelli sorprende y Pirelli anticipa una batalla táctica
La carrera en Miami promete estrategias audaces, con Pirelli sugiriendo una sola parada. El calor y la posible lluvia desafían a los equipos en la pista. Franco Colapinto asegura la octava posición en la clasificación, mientras Alpine trabaja en la tracción del auto de Gasly para la carrera final.
Clasificación: el factor "vuelta perfecta"
El italiano de Mercedes (Antonelli) demostró por qué es la gran promesa del paddock. En una sesión donde la mayoría de los pilotos sufrieron con el sobrecalentamiento de los neumáticos y no pudieron mejorar en su segundo intento de la Q3, Antonelli clavó los relojes en 1:27.798.
Solo Max Verstappen logró romper la tendencia de la pista, mejorando en su última salida para quedar a menos de dos décimas del poleman. La primera fila de mañana será un duelo generacional absoluto: la experiencia y agresividad del neerlandés contra la frescura del joven italiano. Un escalón más atrás, Lando Norris y Charles Leclerc prometen ser los jueces de la largada, partiendo desde la segunda fila con ritmos de carrera muy similares.
Estrategias para el domingo: una partida de ajedrez
Dario Marrafuschi, director de Pirelli Motorsport, fue tajante tras la actividad en pista: la estrategia de una sola parada es el camino a seguir. Según los datos recolectados, una táctica de dos paradas penalizaría a los pilotos con unos 10 segundos adicionales, un margen casi imposible de recuperar en un circuito callejero como este.
Las claves del manual para mañana:
- La opción más rápida: Largada con neumáticos Medios y cambio a Duros entre las vueltas 22 y 28. Esta ventana ofrece la flexibilidad necesaria ante posibles neutralizaciones (Safety Car o VSC), que son moneda corriente en Miami.
- El factor C5 (Blando): Quienes decidan arriesgar desde el inicio con el compuesto más blando buscando ganar posiciones en la largada, deberán estirar su stint al menos hasta la vuelta 16 para que la estrategia de una parada siga siendo viable.
- El fantasma del clima: Aunque el calor fue el protagonista hoy, el pronóstico para mañana no descarta precipitaciones. Una carrera en mojado cambiaría radicalmente los planes de Pirelli y obligaría a los equipos a improvisar sobre la marcha.
McLaren llega con el impulso del Sprint
No hay que perder de vista lo sucedido hoy temprano. El 1-2 de McLaren en la carrera Sprint, con Norris a la cabeza seguido por Piastri, confirma que el equipo de Woking ha encontrado una puesta a punto ideal para este trazado. Si logran mantener ese ritmo de gestión de neumáticos en tandas largas, serán los candidatos más firmes a pelearle la victoria a Verstappen y Antonelli.
Todo está listo para una competencia que pondrá a prueba no solo la velocidad pura, sino la resistencia física de los pilotos ante temperaturas extremas y la inteligencia de los ingenieros en el muro de boxes.
El Gran Premio de Miami sigue confirmando que las mejoras introducidas por Alpine han dado un salto de calidad, y fundamentalmente, que Franco Colapinto ha encontrado la sintonía fina con su monoplaza tras el paso por Japón. En una jornada intensa que incluyó el Sprint y la clasificación principal, el argentino volvió a meterse en la zona noble de la grilla, asegurando la octava posición de largada para la final de este domingo.
Un sábado de contrastes para el equipo francés
Alpine se consolida como la quinta fuerza en el trazado estadounidense, logrando meter a sus dos autos en la Q3. Sin embargo, las realidades dentro del box son distintas. Mientras Franco se mostró sumamente conforme con el balance de su coche, Pierre Gasly (quien largará 10°) admitió complicaciones técnicas. El francés señaló problemas de tracción que le impidieron exprimir el potencial del auto, algo que el equipo está analizando exhaustivamente para la carrera de mañana.
La palabra de Franco: "Es gratificante que todo encaje"
Luego de la clasificación, Colapinto se mostró orgulloso del rendimiento colectivo: "Estoy muy contento de repetir el octavo lugar. Después de Japón, trabajamos mucho en mi ritmo y cambiamos algunas cosas que aquí en Miami están funcionando", analizó el piloto argentino.
Respecto a lo sucedido en el Sprint, donde Franco largó 8° pero cayó al 10° lugar tras una largada accidentada, explicó: "Perdimos posiciones en las primeras curvas después de que Max [Verstappen] me cerrara el paso, pero él no tenía escapatoria porque Lewis [Hamilton] estaba por dentro. Fue mala suerte". De cara a la final, el objetivo es claro: "Nos enfocaremos en mantener la posición y recompensar al equipo con puntos".
Análisis técnico: El desafío de la final
Desde el muro, Steve Nielsen (Director Deportivo) destacó la labor de Franco y la paridad de rendimiento, aunque reconoció que la falta de comodidad de Gasly es una preocupación. Para mañana, el factor clave será el clima.
Si la carrera se mantiene seca, Alpine deberá gestionar neumáticos en condiciones de calor extremo para sostenerse por delante de la zona media. No obstante, el pronóstico de lluvia cobra fuerza, lo que podría abrir una ventana de oportunidad para que Colapinto escale posiciones en un circuito que no perdona errores.
Con los cuatro equipos de punta (Red Bull, McLaren, Ferrari y Mercedes) un escalón por encima, la misión de Franco será batallar con el pelotón perseguidor y concretar ese ansiado ingreso a los puntos en una de las citas más glamorosas del calendario.
Cifras de Alpine en el sábado de Miami:
- Franco Colapinto: P8 en clasificación (1:28.762) / P10 en el Sprint.
- Pierre Gasly: P10 en clasificación (1:28.810) / P8 en el Sprint (1 punto).
- Ritmo de carrera: La diferencia en vuelta rápida entre ambos fue de apenas 0.067 segundos durante el Sprint, mostrando una paridad absoluta entre los compañeros.