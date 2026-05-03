Fórmula 1

​Miami al rojo vivo: Antonelli sorprende y Pirelli anticipa una batalla táctica

La carrera en Miami promete estrategias audaces, con Pirelli sugiriendo una sola parada. El calor y la posible lluvia desafían a los equipos en la pista. Franco Colapinto asegura la octava posición en la clasificación, mientras Alpine trabaja en la tracción del auto de Gasly para la carrera final.