McLaren volvió a celebrar en el Autódromo Internacional de Miami. Lando Norris se quedó este sábado con la victoria en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami, luego de dominar de principio a fin una competencia pactada a 19 vueltas.
Colapinto terminó décimo en el sprint del GP de Miami
Con un arranque complicado tras un leve toque con Verstappen, el argentino supo sobreponerse y aseguró un lugar en el top diez del emocionante sprint en Miami.
El piloto británico largó desde la pole position, defendió con éxito su lugar en la primera curva y, desde allí, construyó una diferencia progresiva sobre Oscar Piastri y Charles Leclerc, quienes completaron el podio. Con este resultado, la escudería de Woking ratificó su gran momento en la temporada.
Detrás de los líderes, Kimi Antonelli protagonizó otra largada complicada. El piloto de Mercedes cayó del segundo al cuarto puesto en los primeros metros y luego mantuvo una intensa disputa interna con su compañero George Russell. Aunque logró cruzar la meta en una posición competitiva, finalmente fue relegado al sexto lugar por una infracción a los límites de pista.
También hubo acción entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. El Red Bull y el Ferrari se tocaron rueda a rueda tanto en la primera vuelta como a mitad de carrera, en uno de los duelos más atractivos del Sprint. Verstappen logró imponerse en pista y terminó quinto tras la sanción aplicada a Antonelli.
Pierre Gasly sumó el último punto disponible para Alpine al finalizar octavo, en una actuación sólida. Detrás suyo quedaron Isack Hadjar y Franco Colapinto, quienes protagonizaron una entretenida pelea en las vueltas finales.
La jornada fue adversa para Audi: Nico Hülkenberg no pudo largar después de que su auto se incendiara camino a la grilla. Su compañero Gabriel Bortoleto tuvo un buen inicio, pero perdió terreno con el correr de las vueltas y terminó undécimo.
Más atrás finalizaron los Haas de Esteban Ocon y Ollie Bearman, mientras que Carlos Sainz y Liam Lawson encabezaron la remontada de Williams y Racing Bulls, respectivamente. Aston Martin tuvo una carrera discreta, con Fernando Alonso y Lance Stroll lejos de la zona de puntos tras apostar por neumáticos blandos.
Cadillac, en su primera carrera de Fórmula 1 como local, completó la prueba con Sergio Pérez en el puesto 17 y Valtteri Bottas en el 20. Alex Albon fue 19°, luego de detenerse sobre el final para cambiar el alerón delantero.
Con esta victoria, Norris reafirmó el poderío de McLaren en Miami y sumó puntos importantes en un fin de semana que aún tendrá más acción con la clasificación y la carrera principal del Gran Premio.
Hasta el final
Colapinto finalizó décimo con Alpine tras una carrera exigente en el Autódromo Internacional de Miami. Había largado octavo, pero un roce en los primeros metros lo relegó y le impidió sostenerse en la zona de puntos.
Franco Colapinto completó este sábado una intensa carrera Sprint en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. El argentino, que había partido desde el octavo lugar, terminó décimo con Alpine y quedó a las puertas de sumar puntos en la competencia corta del fin de semana.
El inicio fue determinante para sus aspiraciones. En los primeros metros, Colapinto quedó involucrado en una maniobra ajustada con Max Verstappen, lo que le hizo perder velocidad y posiciones. Esa situación fue aprovechada por su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien logró avanzar hasta el octavo puesto, la última ubicación que otorgaba puntos.
A partir de allí, el argentino intentó mantenerse en ritmo y defender su posición, aunque en el tramo final no pudo contener el avance de Isack Hadjar, quien lo superó en las últimas vueltas. Colapinto cruzó la bandera a cuadros en el décimo lugar, dos posiciones por debajo de su ubicación de partida.
Más allá de no haber podido sumar, Colapinto volvió a mostrarse competitivo en un fin de semana en el que había logrado meterse entre los ocho mejores de la clasificación Sprint, superando incluso a Gasly en esa instancia previa.
La actividad continuará con la clasificación para la carrera principal del Gran Premio de Miami, que se disputará el domingo.