GP de Miami

Nicolás Varrone, a un paso del podio en la intensa Sprint de la FIA F2

El piloto argentino volvió a destacarse en la FIA Fórmula 2 con un cuarto puesto en Miami, tras una competencia intensa en la que se mantuvo siempre en el lote de punta y resolvió a su favor un duelo clave en los giros finales.