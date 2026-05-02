En una carrera Sprint marcada por la paridad extrema y los constantes cambios de posición, Nicolás Varrone firmó una de sus mejores actuaciones en la FIA Fórmula 2 al finalizar en un sólido cuarto puesto en el Gran Premio de Miami de Fórmula 2 2026.
Nicolás Varrone, a un paso del podio en la intensa Sprint de la FIA F2
El piloto argentino volvió a destacarse en la FIA Fórmula 2 con un cuarto puesto en Miami, tras una competencia intensa en la que se mantuvo siempre en el lote de punta y resolvió a su favor un duelo clave en los giros finales.
El piloto argentino fue protagonista durante toda la competencia y quedó a las puertas de un podio que se definió en los últimos giros.
Desde el arranque, la carrera mostró un ritmo vertiginoso. En ese contexto, Varrone se metió rápidamente en el grupo de punta y ya en las primeras vueltas formaba parte de un compacto pelotón de cuatro autos separados por apenas un segundo y medio.
Esa proximidad marcó el tono de toda la Sprint: maniobras al límite, uso estratégico del DRS y márgenes mínimos entre los líderes.
Consolidación
Mientras Nikola Tsolov y Laurens van Hoepen se trenzaban en una intensa lucha por la victoria, el argentino sostenía su posición dentro del lote que peleaba por el podio. Durante varios pasajes de la carrera, Varrone debió medirse con el paraguayo Joshua Duerksen, en un duelo directo que resultó determinante para el desenlace.
Uno de los momentos clave llegó en la segunda mitad de la competencia.
En medio de una lucha múltiple que también involucraba a Alexander Dunne, Varrone perdió momentáneamente terreno, pero logró mantenerse en la pelea sin perder contacto con los líderes. Esa capacidad para sostener el ritmo en un pelotón tan ajustado fue uno de los puntos altos de su actuación.
En los giros finales, con la carrera completamente abierta, el argentino ejecutó una maniobra precisa para superar a Duerksen y recuperar la cuarta posición. Ese sobrepaso no solo consolidó su resultado, sino que confirmó su competitividad en un escenario de máxima exigencia.
Adelante, la definición fue electrizante. Van Hoepen llegó a arrebatarle la punta a Tsolov en el último tramo, pero el búlgaro respondió con una maniobra por el exterior en la curva 17 en la vuelta final para quedarse con una victoria clave que le permite estirar su ventaja en el campeonato.
El podio lo completaron el propio Van Hoepen y Dunne, todos separados por márgenes mínimos.
Positivo arranque
Detrás de ellos, Varrone cerró su labor con un cuarto puesto que deja sensaciones muy positivas. No solo por el resultado en sí, sino por el modo: siempre en la conversación, compitiendo de igual a igual contra los protagonistas del certamen y mostrando solidez en cada relanzamiento y situación de presión.
La Sprint de Miami dejó en claro que el argentino tiene ritmo y capacidad para pelear adelante en la categoría. Con la carrera principal por delante, Varrone se posiciona como un candidato a seguir de cerca en un fin de semana que ya lo tiene como uno de los nombres destacados.