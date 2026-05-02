Enviado Especial a Buenos Aires
Colón confirmado con tres cambios
En un hecho poco usual, se dio a conocer la formación con varias horas de anticipación al partido, con los ingresos de Peinipil, Olmedo y Sarmiento como titulares. Lértora y Marcioni van al banco.
En un hecho inusual y con varias horas de anticipación, Colón publicó la formación titular que tendrá el equipo para el encuentro de esta tarde, a las 15.30, en Lomas de Zamora ante Los Andes.
La vuelta de Peinipil está confirmada, en tanto que se prefirió no arriesgar con Federico Lértora, quien viajó con el plantel, estará en el banco de suplentes pero no desde el arranque. Su lugar será ocupado por Olmedo, que ha jugado como defensor pero que también se puede desempeñar en el sector central de la cancha.
Tampoco está en condiciones de volver Julián Marcioni, otro de los que irá al banco de suplentes. En ese lugar (que el fin de semana pasado fue ocupado por Godoy), entrará Sarmiento, un jugador al que Medrán puso en lugar de Marcioni en los partidos amistosos de la pretemporada pero que luego no eligió cuando faltó el ex extremo de Patronato.
Así, con tres cambios en la formación titular, Colón formará esta tarde con Budiño; Peinipil, Barrios, Rasmussen y Castet; Antonio, Olmedo y Toledo; Sarmiento, Bonansea y Lago. Para el banco de suplentes, Medrán tendrá como posibles sustitutos a Paredes, Lértora, Cano, Conrado Ibarra, Cardozo, Beltrán, Thaller, Marcioni y Castro.
Quien todavía no está en las mejores condiciones es Allende, que sufrió varias lesiones musculares en este tiempo y, por tal motivo, se lo está resguardando para que no vuelva a ocurrir que se quede afuera del equipo por no contar con una buena recuperación física.