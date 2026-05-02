Kimi Antonelli volvió a mostrar todo su talento en la Fórmula 1 y se quedó con la pole position del Gran Premio de Miami, en una clasificación intensa disputada este sábado en el Autódromo Internacional de Miami. El piloto de Mercedes firmó una vuelta contundente y dejó atrás nada menos que a Max Verstappen y Charles Leclerc.
Antonelli voló en Miami y se quedó con la pole por delante de Verstappen y Leclerc
El joven piloto de Mercedes marcó una vuelta brillante en la clasificación del Gran Premio de Miami y largará desde la primera posición. Verstappen quedó segundo y Leclerc completó los tres mejores. Franco Colapinto se metió en el top 10.
El italiano venía siendo protagonista durante toda la sesión y confirmó su gran ritmo con un registro de 1m27s798, tiempo que nadie pudo mejorar en los minutos finales. Aunque en su último intento no logró bajar su propia marca, el trabajo ya estaba hecho: Antonelli había puesto la vara demasiado alta.
Verstappen, con el Red Bull, estuvo cerca de arrebatarle la pole sobre el cierre. El neerlandés venía con buenos parciales y parecía en condiciones de discutir el primer lugar, pero finalmente quedó a poco más de una décima. De esta manera, largará desde la segunda posición, compartiendo la primera fila con el joven de Mercedes.
Detrás de ellos se ubicó Charles Leclerc, que colocó a Ferrari en el tercer puesto de la grilla. Lando Norris, ganador del Sprint más temprano, logró recuperarse de algunos inconvenientes y se quedó con el cuarto lugar. Su compañero Oscar Piastri, en tanto, terminó séptimo luego de sufrir más de la cuenta para avanzar en la primera parte de la clasificación.
George Russell cerró la jornada con un quinto puesto que dejó sabor a poco para Mercedes, mientras que Lewis Hamilton, con Ferrari, fue sexto. Más atrás aparecieron Franco Colapinto, Isack Hadjar y Pierre Gasly, quienes completaron el grupo de los diez mejores.
La primera parte de la clasificación dejó momentos de tensión. Antonelli ya había dado señales de su potencial al marcar el mejor tiempo, mientras que Piastri logró avanzar con lo justo, luego de quedar comprometido en los minutos finales.
El australiano de McLaren giró con neumáticos usados y estuvo muy cerca de quedar eliminado. Arvid Lindblad fue quien más cerca estuvo de sacarlo de la Q2, pero no consiguió la mejora necesaria y terminó afuera.
También fue una sesión complicada para Aston Martin. Fernando Alonso y Lance Stroll quedaron eliminados en la primera tanda, al igual que los Cadillac de Valtteri Bottas y Sergio Pérez, en una cita especial para la escudería por tratarse de su primera presentación como local.
El cierre de la Q1 tuvo además una imagen llamativa: Gabriel Bortoleto apenas pudo completar una vuelta cronometrada antes de abandonar con un principio de incendio en los frenos de su Audi.
Nico Hulkenberg, que venía de no poder largar el Sprint, logró recomponerse y clasificó 11° con el Audi. Detrás suyo quedaron Liam Lawson y Ollie Bearman, mientras que Carlos Sainz finalizó 14°, atrapado entre los Haas. Esteban Ocon, por su parte, fue 15°.
Williams consiguió meter a sus dos autos en la Q2, aunque Alexander Albon no ocultó su fastidio por radio luego de quedar 16° y fuera de la pelea por los mejores lugares.
Con este resultado, Antonelli ratifica su gran presente y se perfila como uno de los nombres fuertes del fin de semana en Miami. La carrera principal tendrá al joven de Mercedes largando desde adelante, con Verstappen al acecho y Ferrari intentando meterse en la pelea desde la segunda fila.