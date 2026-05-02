Después de una Sprint esquiva, el argentino respondió con una sólida clasificación y partirá desde la cuarta fila. El pronóstico de lluvia y los antecedentes del circuito abren una buena chance para pelear por puntos.
Colapinto encontró revancha en la qualy y largará octavo en Miami
El piloto argentino de Alpine avanzó hasta la Q3 y consiguió el octavo lugar en la clasificación del GP de Miami, donde este domingo buscará sumar puntos.
Franco Colapinto necesitaba una respuesta después de la Sprint, y la encontró en el momento justo. El piloto argentino completó una gran actuación en la clasificación del Gran Premio de Miami y largará octavo este domingo, en una carrera que aparece abierta por el clima y por los antecedentes del circuito.
La jornada había comenzado con bronca para el corredor de Alpine. En la Sprint, Colapinto tuvo una buena largada, pero un roce con Max Verstappen lo dejó sin la posibilidad de meterse de lleno en la zona de puntos. Terminó décimo, mientras su compañero Pierre Gasly sí pudo sumar al finalizar octavo.
Horas después, el argentino transformó esa frustración en una de sus mejores actuaciones del fin de semana. Con vueltas consistentes y sin errores en los momentos de presión, avanzó hasta la Q3 y volvió a ubicarse entre los diez mejores de la Fórmula 1.
El dato no es menor para Alpine: sus dos autos se metieron en la última parte de la clasificación, pero Colapinto quedó por delante de Gasly. El argentino cerró su mejor vuelta en 1:28.762, tiempo que le permitió asegurarse un lugar de privilegio en la grilla.
También hubo lugar para la tensión. En el cierre de la Q3, el Alpine demoró en responder cuando Colapinto intentaba salir a pista para su último intento. El problema se resolvió rápidamente, aunque ya no contó con margen suficiente para mejorar su registro.
Más allá de ese susto, el balance fue positivo. Colapinto partirá desde la cuarta fila, por delante de Isack Hadjar y del propio Gasly, con una oportunidad concreta de buscar puntos importantes.
El resultado también tuvo repercusión inmediata en Alpine, que celebró la actuación del argentino en sus redes sociales. “P8 otra vez para Franco. ¡Vamos!”, publicó la escudería, que además destacó su primera aparición en Q3 en la temporada 2026.
Tras la clasificación, el propio Colapinto valoró el rendimiento del equipo. “Estoy feliz con la performance, fue un muy buen día. Contento con el equipo, todas las vueltas fueron rápidas”, señaló.
Además, agradeció el apoyo recibido desde las tribunas del circuito de Miami, donde la presencia argentina volvió a hacerse sentir. “Acá somos locales, está lleno de argentinos, quiero darles algo lindo para disfrutar”, expresó.
Miami, además, invita a soñar. El pronóstico anuncia lluvia para la carrera y el circuito tiene un antecedente particular: nunca ganó allí un piloto que largara desde la primera fila. En ese escenario, el argentino aparece bien ubicado para aprovechar una competencia que promete ser cambiante de principio a fin.