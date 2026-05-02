Franco Colapinto se fue de la Sprint de Miami con la sensación de que tenía algo más para dar. Había largado octavo y, en la partida, llegó a meterse en la pelea directa con Lewis Hamilton y Max Verstappen, incluso ganando posiciones en los primeros metros. Sin embargo, el toque con el Red Bull lo condicionó desde el inicio: perdió lugares, quedó en aire sucio y eso agravó uno de los grandes problemas de su Alpine durante la carrera, la degradación trasera.
El toque con Verstappen condicionó a Colapinto, que sufrió la degradación del Alpine en Miami
El piloto argentino evidenció su habilidad al evitar un choque mayor, aunque el rendimiento del auto y el toque inicial afectaron su posición final en la competencia.
Sus declaraciones apuntan a dos factores claros. El primero fue la largada: sin ese roce, Colapinto entiende que podía haber quedado en zona de puntos o, al menos, sostenerse dentro del top 8. El segundo fue el rendimiento del auto, especialmente por no contar con el alerón actualizado que sí parecía marcar una diferencia en términos de carga aerodinámica. En una pista caliente y exigente para los neumáticos traseros, esa falta de downforce lo obligó a patinar más y le hizo perder ritmo con el paso de las vueltas.
Más allá del décimo puesto final, la carrera dejó una lectura relativamente positiva: Franco mostró que podía competir en el pelotón de puntos y tuvo una largada agresiva, pero inteligente, porque evitó meterse en un choque mayor cuando quedó encerrado con Hamilton y Verstappen. El resultado no terminó de reflejar el potencial inicial, aunque sí expuso que, en condiciones de carrera, el Alpine de Colapinto todavía necesita más estabilidad atrás para poder sostener el ritmo.
“Me condicionó (el toque con Max), porque eso me hizo perder dos puestos y con el aire sucio en una pista tan caliente, yendo dos segundos atrás de Pierre se calientan mucho más las gomas”.
“Una pena, creo que sin el toque en la largada podría haber sumado puntos, pero bueno. Yendo desde atrás es un poco más complicado”.
“Patiné mucho la parte de atrás, con poco grip y con el alerón ese viejo. Me afecta mucho no tener los puntos de carga porque voy patinando. Es una pista que degrada mucho la parte trasera de los autos, el tener menor downforce atrás me complicó. En qualy lo hicimos bien con eso, pero en la carrera se nota más por el sobrecalentamiento”.