En una jornada marcada por temperaturas extremas que rozaron los 52 grados sobre el asfalto, Franco Colapinto volvió a demostrar su vigencia y capacidad de reacción en la máxima categoría del automovilismo mundial.
Así fue la clasificación de Colapinto en Miami
En condiciones extremas, el piloto argentino aseguró el octavo puesto en la clasificación del Gran Premio de Miami, destacando la evolución de su equipo y superando a su compañero de equipo.
En el marco de la clasificación para el Gran Premio de Miami, el piloto argentino logró sortear con solidez una exigente Q1, ratificó el crecimiento de Alpine en una tensa Q2 y, pese a un susto técnico sobre el final en boxes, se metió de lleno en la pelea grande para asegurar el octavo lugar en la grilla de partida.
Con un registro de 1:28.762 en la tanda definitiva, el bonaerense no solo superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, sino que reafirmó su competitividad en un trazado que no dio respiro a los neumáticos ni a los pilotos.
Q1: paso firme en una tanda exigente
Colapinto salió a pista en una Q1 marcada por las altas temperaturas, con más de 52 grados sobre el asfalto. En su primer intento no buscó un tiempo competitivo y regresó a boxes, mientras la pista empezaba a mejorar con el correr de los minutos.
Ya en su vuelta rápida, el argentino marcó 1:29.917 y se ubicó dentro del corte, aunque todavía sin margen suficiente para relajarse. Luego, con neumáticos blandos nuevos, bajó su registro a 1:29.584 y aseguró el pase a la Q2 en el décimo puesto.
Q2: Alpine respondió y Franco se metió en la pelea
En la segunda parte de la clasificación, Alpine confirmó que tenía ritmo para pelear por un lugar entre los diez mejores. Colapinto salió con gomas nuevas y en su primer intento marcó 1:28.975, tiempo que lo dejó octavo momentáneamente.
El cierre fue tenso, porque varios pilotos salieron a mejorar sobre el final. Sin embargo, el argentino sostuvo su lugar y avanzó a la Q3, junto con su compañero Pierre Gasly. Fue un resultado importante para Alpine y también para Colapinto, que volvió a meterse en la definición de una clasificación.
Q3: susto en boxes y octavo puesto en la grilla
En la tanda final, Colapinto volvió a cumplir. Con neumáticos blandos nuevos, completó una vuelta de 1:28.762, registro que le permitió quedar por delante de Isack Hadjar y de Pierre Gasly.
El momento de mayor tensión llegó en el cierre, cuando el Alpine demoró en responder en la salida de boxes para el último intento. Colapinto logró resolverlo desde el volante y salir a pista, aunque ya sin margen para mejorar su tiempo.