Gabriele Minì logró este domingo su primera victoria en la FIA Fórmula 2, al quedarse con la carrera principal de la segunda fecha de la temporada 2026, disputada en el circuito urbano de b.
Gabriele Minì consiguió su primera victoria en Fórmula 2
El piloto de MP Motorsport se impuso en la carrera principal tras una intensa pelea con Dino Beganovic y Rafael Câmara en las últimas vueltas. La competencia estuvo marcada por accidentes, ingresos del auto de seguridad y una definición cambiante hasta el final.
El piloto italiano de MP Motorsport se impuso en una final cargada de incidentes y emociones, en lafvarr que aprovechó los errores de sus rivales en los últimos giros para superar a Dino Beganovic, de DAMS Lucas Oil, y a Rafael Câmara, de Invicta Racing. Ambos completaron el podio en una competencia que tuvo varios ingresos del auto de seguridad y cambios constantes en la punta.
La carrera comenzó con varias vueltas detrás del auto de seguridad antes de largarse con partida detenida. Kush Maini, quien partía desde la pole position, mantuvo el liderazgo en el inicio, mientras que Câmara perdió terreno por una mala largada y Minì logró avanzar hasta los primeros lugares.
El desarrollo rápidamente se volvió accidentado. Nikola Tsolov, líder del campeonato, quedó fuera de competencia tras un toque en la primera curva con Tasanapol Inthraphuvasak. Poco después, Oliver Goethe también debió abandonar luego de golpear contra las barreras en la curva 18, lo que obligó a neutralizar nuevamente la prueba.
La carrera volvió a complicarse en la vuelta 9, cuando Alexander Dunne se fue largo en la curva 17 y terminó contra las defensas. Ese incidente provocó un nuevo ingreso del auto de seguridad y abrió la ventana para las paradas obligatorias en boxes.
En la parte final, Câmara parecía encaminarse hacia la victoria, pero Beganovic comenzó a presionarlo intensamente. A poco más de un minuto del cierre, ambos se fueron fuera de pista en la curva 17, lo que permitió al sueco tomar la punta. Sin embargo, la lucha entre los dos abrió la puerta para Minì, que se acercó y pasó al ataque.
El italiano superó primero a Câmara y luego fue por Beganovic. En la última vuelta, el piloto de DAMS se fue largo en la curva 17 y Minì aprovechó la oportunidad para tomar el liderazgo. Pese a la presión en los metros finales, el representante de MP Motorsport mantuvo la posición y cruzó primero la bandera a cuadros.
“Primera victoria en F2 y primera victoria en una carrera principal. Estoy muy contento, fue una carrera caótica. Lo primero era sobrevivir, mantenerme en pista y evitar accidentes. En el segundo stint tuve mucho más ritmo, aproveché la pelea adelante y pude llevarme la victoria”, expresó Minì tras la competencia.
Noel León terminó en la cuarta posición para Campos Racing, seguido por Kush Maini, Ritomo Miyata, Mari Boya, Colton Herta, Sebastián Montoya y Joshua Duerksen, quien completó los diez primeros.
Con este resultado, Nikola Tsolov mantiene el liderazgo del campeonato con 35 puntos, aunque Minì ascendió al segundo lugar con 34 unidades, la misma cantidad que Rafael Câmara. Laurens van Hoepen marcha cuarto con 26 puntos y Ritomo Miyata se ubica quinto con 22.
En el campeonato de equipos, Campos Racing continúa al frente con 56 puntos, seguido por Invicta Racing con 50. MP Motorsport quedó tercero con 46 unidades, por delante de Hitech y Trident.
La próxima fecha de la Fórmula 2 será en Montreal, Canadá, en el Circuito Gilles Villeneuve, del 22 al 24 de mayo.