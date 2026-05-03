Caótica carrera

Gabriele Minì consiguió su primera victoria en Fórmula 2

El piloto de MP Motorsport se impuso en la carrera principal tras una intensa pelea con Dino Beganovic y Rafael Câmara en las últimas vueltas. La competencia estuvo marcada por accidentes, ingresos del auto de seguridad y una definición cambiante hasta el final.