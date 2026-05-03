Miami dejó una sensación amarga para Nicolás Varrone. El argentino completó la carrera principal de la Fórmula 2 en el 13° puesto y se quedó sin sumar puntos, después de haber transitado buena parte del fin de semana con ritmo competitivo y expectativas concretas de meterse entre los diez primeros.
Miami le dejó a Varrone una sensación agridulce en la Fórmula 2
Nicolás Varrone terminó 13° en la carrera principal, sin puntos tras una sanción, pero cerró el fin de semana con señales positivas por su ritmo y el cuarto puesto conseguido en la Sprint.
El desenlace llegó a falta de aproximadamente 20 minutos para el final, cuando Varrone intentó una maniobra luego de la recta larga y terminó en un incidente con Martinius Stenshorne. En la misma acción también quedó involucrado Laurens van Hoepen, en una situación que alteró definitivamente la carrera del piloto argentino.
Hasta ese momento, Varrone venía sosteniendo una competencia trabajada, en una pista cambiante y con condiciones climáticas que obligaron a medir cada movimiento. Miami no regaló nada: la adherencia fue variando, las referencias de frenaje se volvieron más delicadas y cualquier intento de avance exigía precisión quirúrgica.
El toque tuvo consecuencias directas en el clasificador. Varrone cayó en el orden y, además, recibió una penalización de 10 segundos por parte de los comisarios deportivos. Esa sanción terminó de sepultar sus posibilidades de entrar en la zona de puntos y transformó una carrera prometedora en una oportunidad perdida.
El resultado duele más por el contexto. El argentino venía de conseguir un valioso cuarto puesto en la Sprint, actuación que le permitió sumar sus primeros puntos en la categoría y confirmar que podía ser protagonista en un fin de semana exigente. También había mostrado una buena clasificación, señal de que el rendimiento estaba para algo más que simplemente completar vueltas.
Miami, entonces, dejó una doble lectura. Por un lado, la frustración de una final que se escapó por un incidente y una sanción. Por el otro, la confirmación de que Nicolas Varrone tuvo velocidad para mezclarse en la pelea importante de la Fórmula 2.
En una categoría donde los márgenes son mínimos y cada maniobra puede cambiar el rumbo de un domingo, el argentino se fue sin puntos de la carrera principal, pero con una certeza deportiva: el potencial estuvo. La próxima es Montreal Canadá del 22 al 24 de mayo.