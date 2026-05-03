Apasionante carrera de la Fórmula 1 tuvo lugar en el Gran Premio de Miami. El italiano Andrea Antonelli de Mercedes volvió a quedarse con la primera posición y afianza su liderazgo en el torneo. También tuvo una gran perfomance del argentino Franco Colapinto, que terminó octavo con su Alpine y volvió a sumar puntos, igualando su mejor marca.
Antonelli se quedó con el Gran Premio de Miami y Colapinto volvió a sumar puntos
Gran carrera de principio a fin. El italiano hizo otra muestra de su impecable manejo con Mercedes. El argentino también tuvo un gran desempeño, terminó 8° igualando su mejor marca desde Baku 2024.
La largada se adelantó tres horas, por pronóstico de tormentas eléctricas. Una vez en pista, estuvo llena de condimentos. Con todos lanzdos al ataque, se dio una caótica salida. Verstappen (Red Bull) se pasó en la primera curva y dio un trompo que dejó a Leclerc (Ferrari) en primer lugar y a Colapinto (Alpine) adelantándose una posición que inmediatamente tuvo que defender contra Hamilton (Ferrari).
Tras una largada de pleno desorden y emoción, la pole quedó dominada por Leclerc peleando mano a mano con Antonelli (Mercedes), alternando el primer puesto de curva en curva, con administración de batería por medio. Atrás siguieron de cerca Norris (McLaren), Russell (Mercedes), Piastri (McLaren).
La 6° vuelta tuvo un fuerte doble accidente que provocó el ingreso del auto de seguridad. Colapinto peleaba el sexto lugar con Verstappen y Norris quedaba segundo, cuando Hadjar golpeó fuerte el muro y Gasly (Alpine) dio un impresionante vuelco y terminó "montado" en las barreras tras un toque de Lawson. El francés salió solo del coche, pero su Alpine quedó muy dañado y abandonó la carrera, al igual que el segundo piloto de Red Bull.
Estirando la utilidad de los neumáticos por la amenaza constante de lluvias sobre la pista, luego de la 22° vuelta comenzaron uno por uno a ingresar a los pits para cambiar de compuestos. Adelante, Antonelli tomó la punta mientras Verstappen y Norris peleaban el segundo lugar. Colapinto quedaba cuarto al demorar el desvío a boxes, pero quedó octavo al ingresar vueltas después.
En los giros finales, se agudizó la pelea entre Antonelli y Norris por el primer puesto. En tanto que Colapinto tuvo un cierre con tranquilidad en el octavo lugar. Pero la pelea mayor se dio entre Piastri con Leclerc que le arrebató en la última vuelta la tercera posición, a causa de un desperfecto técnico que le provocó un pilgroso trompo con maniobras posteriores que quedaron bajo investigación.
La última vez que Colapinto sumó puntos en F1
La última vez que el argentino había sumado puntos fue en el Gran Premio de China, el pasado 15 de febrero, cuando terminó en la décima posición, siendo la primera marca con Alpine.
Previo a ese antecedente, había logrado otro punto en el Gran Premio de Estados Unidos 2024, que se llevó a cabo el 20 de octubre en el Circuito de las Américas de la ciudad de Austin.
En aquella ocasión, Colapinto había largado 15°, aunque una acertada estrategia con los neumáticos y una actuación casi perfecta le permitió escalar cinco posiciones para sumar un importante punto.
La otra carrera en la que el argentino sumó puntos se dio en el GP de Azerbaiyán 2024, en la que fue su segunda carrera en la F1. Aquel día, el argentino se lució en el Circuito Callejero de Bakú para quedar octavo y así sumar unos más que destacables cuatro puntos.
Ese octavo puesto en Baku fue histórico para el automovilismo nacional, ya que Colapinto cortó con la sequía de 42 años con argentinos sin sumar puntos. El anterior había sido Carlos Reutemann, en el GP de Sudáfrica 1982, donde quedó segundo.
Así quedó la tabla
Tras el Gran Premio de Miami, el campeonato de Fórmula 1 2026 está liderado por los pilotos de Mercedes: Andrea Kimi Antonelli encabeza la tabla tras un inicio sólido de temporada, seguido de cerca por su compañero de equipo George Russell.
- 1 Andrea Kimi Antonelli - Mercedes - 100
- 2 George Russell - Mercedes - 80
- 3 Charles Leclerc - Ferrari - 63
- 4 Lando Norris - McLaren - 51
- 5 Lewis Hamilton - Ferrari - 49
- 6 Oscar Piastri - McLaren - 43
- 7 Max Verstappen - Red Bull - 26
- 8 Oliver Bearman - Haas - 17
- 9 Pierre Gasly - Alpine - 16
- 10 Liam Lawson - Racing Bulls - 10
- 11 Franco Colapinto - Alpine - 5
- 12 Arvid Lindblad - Racing Bulls - 4
- 13 Isack Hadjar - Racing Bulls - 4
- 14 Carlos Sainz Jr. - Williams - 4
- 15 Gabriel Bortoleto - Audi - 2
- 16 Esteban Ocon - Haas - 1
- 17 Alex Albon - Williams - 1
- 18 Sergio Pérez - Cadillac - 0
- 19 Nico Hülkenberg - Audi - 0
- 20 Valtteri Bottas - Cadillac - 0
- 21 Fernando Alonso - Aston Martin - 0
- 22 Lance Stroll - Aston Martin - 0