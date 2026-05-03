El piloto francés Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, protagonizó un fuerte vuelco durante el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, en una carrera que ya venía condicionada por la amenaza de lluvia y tormentas eléctricas.
Impresionante vuelco de Pierre Gasly en el Gran Premio de Miami
El piloto francés compañero de Franco Colapinto en Alpine dejó a todos en vilo, en una carrera marcada por la amenaza climática y las tensiones en el circuito estadounidense.
El incidente generó preocupación inmediata en el circuito estadounidense, ya que el Alpine de Gasly terminó dado vuelta tras perder el control en una de las primeras vueltas de la competencia, tras un toque de Liam Lawson. La imagen impactó de lleno en el paddock y obligó a seguir con atención el estado físico del piloto francés.
Gasly había largado desde la zona de puntos, beneficiado por la sanción a Isack Hadjar, que fue descalificado de la clasificación por una irregularidad técnica en su Red Bull. Con esa modificación, el francés avanzó al noveno lugar de partida, justo por detrás de Colapinto.
El accidente se dio en un fin de semana complejo para el piloto de Alpine, que ya había manifestado molestias con el rendimiento de su auto y problemas de tracción durante la actividad previa en Miami, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
El Gran Premio de Miami también había sido reprogramado por la organización debido al riesgo de tormentas en la zona del Hard Rock Stadium, un factor que agregó incertidumbre a una carrera especial para el deporte argentino por la presencia de Colapinto, quien largó desde la cuarta fila con el otro Alpine.
A la espera del parte oficial de Alpine y de la FIA, el vuelco de Gasly quedó como una de las imágenes más fuertes del fin de semana en Miami.
¡"Dios mío! ¿Está bien?"
En comunicación con su ingeniero, Colapinto fue advertido de la situación y asíi fue su reacción en la radio a bordo del auto.
Stuart Barlow:- Okay amigo, cuando dobles vas a ver el auto de Pierre ahí arriba inclinado. Está fuera, se fue caminando y está OK, como referencia.
Franco Colapinto:-¡Dios mío! ¿Está bien?
Stuart Barlow:- Si, Pierre está bien, está fuera del auto, se fue caminando solo. Está bien.