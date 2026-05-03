El argentino Franco Colapinto alcanzó el séptimo puesto en el Gran Premio de Miami y firmó así la mejor actuación de su carrera en la Fórmula 1.
Fórmula 1
Colapinto hizo historia en Miami: subió al P7 tras una sanción y logró su mejor resultado
El piloto argentino escaló posiciones tras una penalización y sumó puntos clave en una jornada que lo consolidó como protagonista en la máxima categoría.
Franco Colapinto firmó su mejor resultado en Fórmula 1 al finalizar séptimo en Miami. Foto: Reuters
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La mejora en la clasificación final se dio luego de la sanción aplicada a Charles Leclerc, quien fue penalizado por exceder los límites de pista y conducción insegura.
Con este resultado, Colapinto sumó seis puntos y confirmó su crecimiento en la categoría, en un fin de semana que lo tuvo entre los grandes protagonistas.
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