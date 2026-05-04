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Briatore elogió a Colapinto tras Miami: "Es el nivel que esperamos"

Franco Colapinto firmó en Miami su mejor actuación en la Fórmula 1 y recibió el respaldo de Flavio Briatore, quien destacó que el argentino rindió al nivel que el equipo espera de manera regular.

Briatore destacó el rendimiento de Colapinto en Miami. Credito: REUTERS/Brian SnyderBriatore destacó el rendimiento de Colapinto en Miami. Credito: REUTERS/Brian Snyder
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El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, valoró la actuación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami, donde el argentino logró su mejor resultado en la categoría y consolidó su crecimiento dentro del equipo.

Colapinto completó un fin de semana destacado en el trazado estadounidense: se clasificó en dos oportunidades dentro del top 10 y finalizó la carrera principal en la octava posición, que luego pasó a ser séptima tras la sanción aplicada a Charles Leclerc.

Formula One F1 - Australian Grand Prix - Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - March 7, 2026 Alpine de facto team principal Flavio Briatore arrives REUTERS/Hollie AdamsBriatore destacó el rendimiento de Colapinto en Miami: “Es el nivel que esperamos en cada carrera”. Credito: REUTERS/Hollie Adams

El resultado representa el mejor registro del piloto de 22 años en la Fórmula 1, superando su anterior marca —un octavo puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán 2024, cuando competía para Williams— y lo posiciona en el 11° lugar del campeonato de pilotos con siete unidades.

Un rendimiento que marca un estándar

Tras la competencia, Briatore remarcó que lo mostrado por el argentino en Miami es el nivel que el equipo espera de manera sostenida.

“Franco completó una muy buena semana y rindió al nivel que esperamos en cada fin de semana de carrera”, señaló el dirigente italiano, quien además subrayó la necesidad de mantener esa regularidad para cumplir los objetivos deportivos.

Formula One F1 - Alpine F1 Car Presentation - Barcelona, Spain - January 23, 2026 Alpine team principal Flavio Briatore during the new Alpine F1 car presentation REUTERS/Albert GeaBriatore destacó el rendimiento de Colapinto en Miami: “Es el nivel que esperamos en cada carrera”. Credito: REUTERS/Albert Gea

El desempeño de Colapinto también permitió a Alpine sostener su presencia en la zona de puntos en todas las carreras de la temporada hasta el momento, un dato relevante en la lucha por el campeonato de constructores.

La jornada, sin embargo, tuvo un saldo dispar para la escudería francesa. Pierre Gasly debió abandonar en la quinta vuelta tras un accidente provocado por un toque con Liam Lawson, que derivó en un vuelco sin consecuencias físicas para el francés.

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Briatore calificó el resultado como “decepcionante”, al considerar que el auto tenía potencial para sumar puntos. En ese sentido, apuntó a un error de cálculo del otro piloto como desencadenante del incidente, aunque destacó que Gasly pudo salir ileso, en línea con los estándares de seguridad actuales de la categoría.

Alpine se afirma en el campeonato

Con estos resultados, Alpine acumula 23 puntos y se ubica en la quinta posición del campeonato de constructores, con una ventaja de cinco unidades sobre Haas.

De cara a la próxima cita, el equipo aprovechará el receso antes del Gran Premio de Canadá para analizar el rendimiento del monoplaza, especialmente en relación con las últimas actualizaciones técnicas que no habrían tenido el impacto esperado en el coche de Gasly.

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El balance general, sin embargo, deja señales positivas, con un auto competitivo y un Colapinto en ascenso que comienza a consolidarse dentro de la estructura del equipo.

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