Miami no fue una carrera perdida para Verstappen. Fue, en todo caso, una advertencia. El quinto puesto final no lo subió al podio, pero sí dejó una señal clara para equipos como Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, McLaren F1 Team y Scuderia Ferrari: Red Bull empieza a recuperar sensaciones.
Verstappen en Miami: un quinto puesto con aroma a advertencia
El resultado en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 dejó más que un resultado discreto: expuso señales de recuperación en Red Bull Racing y encendió una alerta para sus rivales directos en la pelea por el campeonato.
En términos estrictos, el resultado puede parecer menor para un piloto acostumbrado a ganar. Sin embargo, la lectura de fondo es otra.
Verstappen largó desde la primera fila y mostró una competitividad que el equipo no venía sosteniendo con regularidad. Hubo avances en el comportamiento del monoplaza, especialmente en la conexión entre el piloto y la respuesta del auto, un aspecto determinante para su rendimiento.
Ese punto es clave: Verstappen no necesita un coche perfecto, sino uno predecible. En Miami, por primera vez en varias carreras, volvió a tener una base sólida para atacar.
El error que cambió el rumbo
La carrera se desordenó demasiado pronto. En la largada, peleando con Charles Leclerc y Kimi Antonelli, el neerlandés llevó la maniobra al límite. Frenó tarde, comprometió la salida de la primera curva y buscó recuperar en la siguiente. El resultado fue un trompo que lo relegó al fondo del pelotón.
Ese momento redefinió todo. Lo que parecía un domingo con potencial de podio pasó a ser una carrera de reconstrucción. Con neumáticos dañados y tráfico por delante, Verstappen activó su versión más resiliente, avanzando posiciones con ritmo y agresividad controlada.
La intervención del coche de seguridad abrió una ventana estratégica que Red Bull aprovechó. La detención temprana para montar neumáticos duros le permitió recortar pérdidas, pero también condicionó el resto de la competencia con un stint excesivamente largo.
Recuperación, límite y señal a futuro
Desde ese punto, la carrera se movió en un delicado equilibrio. Verstappen logró progresar, capitalizó el ritmo del Red Bull e incluso llegó a liderar de forma provisional cuando los punteros realizaron sus paradas. Pero esa posición era circunstancial.
Con neumáticos duros ya degradados, sostener el ritmo frente a rivales con gomas más frescas era inviable. Antonelli y Lando Norris lo superaron con rapidez, y luego llegaron los autos de Ferrari y McLaren, mejor plantados en ese tramo final. El neerlandés resistió lo posible, pero la estrategia que lo devolvió a la pelea también marcó su techo.
El quinto puesto terminó siendo una síntesis: recuperación sólida, limitaciones evidentes y una oportunidad que se escapó demasiado temprano.
La incógnita es inevitable. Sin el trompo inicial, el podio parecía un objetivo realista. No necesariamente la victoria —dado el rendimiento competitivo de Mercedes, McLaren y Ferrari—, pero sí una pelea mucho más directa en la zona alta.
Miami deja, entonces, una conclusión doble. Para Verstappen, fue una carrera condicionada por un error puntual. Para Red Bull, en cambio, representa una señal alentadora: el auto volvió a ofrecer una plataforma competitiva.
Aún persisten problemas, especialmente en la gestión del neumático duro y en los stints largos. Pero si el equipo logra sostener esta línea de evolución, el neerlandés volverá a ocupar el lugar que más incomoda al resto: el de protagonista en la lucha por la victoria.