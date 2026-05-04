Un trabajador rural, actualmente radicado en la localidad de La Penca y Caraguatá, al norte del departamento San Justo, permanece privado de la libertad desde el fin de semana, acusado por graves delitos contra la integridad sexual de una joven menor de edad, que en 2021 formaba parte de su entorno familiar.
Imputaron a un tambero por el abuso de una niña en el norte provincial
La fiscal de San Justo, Daniel Montegrosso, atribuyó graves delitos presuntamente cometidos en 2021 por un trabajador rural, cuando mantuvo una relación de pareja con la madre de la víctima.
La fiscal Daniela Montegrosso imputó este lunes a M.G.Z., quien se presentó ante el juez penal de la IPP, Sergio Carraro, como “tambero”, con domicilio en el pueblo antes mencionado.
La representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) le atribuyó al hombre de 26 años de edad, la presunta autoría de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal” y “corrupción de menores”, en ambos casos agravado por ser la víctima una joven niña menor de 13 años y por ser el encargado de la guarda.
Prórroga de la detención
El imputado, que contó con la asistencia técnica del Dr. Valentín Acuña, del Ministerio Público de la Defensa (MPD), permanecerá tras las rejas al menos hasta el próximo jueves 7 de mayo, cuando tendrá tratamiento la audiencia de medidas cautelares, en la que la fiscalía podría solicitar la prisión preventiva.
M.G.Z. fue trasladado este lunes por personal policial de la Unidad Regional XVI a los tribunales de la capital provincial, donde se le atribuyó el abuso de la niña de 8 años, presuntamente cometidos en fechas indeterminadas del 2021, cuando convivía junto a la menor y su madre, en la localidad de Gobernador Crespo.
Responsable de la guarda
La fiscal Montegrosso destacó como agravante que los hechos denunciados el 11 de marzo último por el padre de la niña, se habrían producido “mientras la víctima se encontraba bajo su cuidado”.
Para sostener la atribución enumeró la evidencia con la que cuenta hasta el momento el MPA y solicitó prórroga de la detención hasta el jueves, a la espera de informes de profesionales, que podrían ser determinantes a la hora de definir la situación procesal del implicado.