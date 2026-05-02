La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género – Región I, Área de Violencia de Género, Sexual y Familiar con asiento en Coronda (cabecera del departamento San Jerónimo), detuvo a un hombre identificado como R. N. B., en el marco de una causa por abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la guarda.
Detuvieron en Arocena a un hombre por abuso sexual gravemente ultrajante
El procedimiento fue realizado por la Policía de Investigaciones, bajo las órdenes del fiscal Julio Lema. La víctima es una pequeña que estaba al cuidado del adulto cuando ocurrieron los delitos.
El procedimiento se llevó a cabo el pasado jueves en un domicilio de calle Santa Fe al 400 de la localidad de Arocena.
La investigación se inició a partir de una denuncia radicada en junio de 2024, en la que se daba cuenta de hechos de abuso sexual cometidos en reiteradas oportunidades contra una menor de edad.
Los ataques se habrían producido cuando la pequeña estaba al cuidado del adulto.
En Coronda
Por disposición del fiscal interviniente, el doctor Julio Lema (Ministerio Público de la Acusación), el hombre, de 31 años, fue detenido y trasladado a la Alcaidía corondina de la Unidad Regional XV, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.