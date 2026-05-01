Un duro golpe recibió esta semana un joven empleado de una verdulería de barrio Candioti de la ciudad de Santa Fe.
Mucho más que el robo de una bici en barrio Candioti
Era el vehículo que usaba el empleado de una verdulería para ir y venir a su casa, en Guadalupe Oeste. El ladrón fue grabado por las cámaras de vigilancia del local.
Tomás tiene 22 años y vive en Guadalupe Oeste, en la zona norte de la capital provincial.
Comparte el hogar con su mamá y sus “cuatro hermanitos”.
“Hace cinco meses que trabajo en la verdulería y nunca nos había pasado algo así. A la bici la usaba para venir y volver a mi casa. Me la compré antes de las Fiestas de fin de año, con lo que gané como sereno de obras”, se lamentó Tomy, como lo conocen los vecinos que usualmente compran en su negocio, ubicado en el cruce de calles Domingo Silva y Las Heras.
Su vehículo fue robado el martes por la noche, mientras el atendía clientes.
Captado
Las cámaras del comercio tomaron al delincuente, llegando al lugar con unas bolsas en sus manos y aprovechando un descruido del propietario para subir al rodado y darse a la fuga.
Minutos más tarde, cuando Tomás se dio cuenta, llamó a la Central de Emergencias 911 y la policía montó un operativo de búsqueda, pero el ladrón se había esfumado con la preciada bicicleta.
Aquellos que tengan información sobre el vehículo o el autor de, hecho, que es de color azul, puede comunicarse telefónicamente al 911 o con la comisaría más próxima.