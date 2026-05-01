Durante la madrugada de este viernes, personal del Cuerpo Guardia de Infantería que acudió por pedido de la Central de Emergencias 911 al sector noreste del a ciudad de Santa Fe terminó arrestando a dos cuatreros.
Detuvieron a cuatreros que faenaron un animal en la zona de Playa Norte
Personal del Cuerpo Guardia de Infantería los arrestó y secuestró los restos del bovino. Luego, se solicitó la intervención de uniformados de la Guardia de Seguridad Rural “Los Pumas”.
Los uniformados llegaron a la cuadra de calle Riobamba al 8200, donde un hombre había denunciado que dos sujetos habían intentado ingresar a su domicilio.
Los policías patrullaron la zona y en una zona de pastizales se topó con un vehículo, a bordo del cual había dos personas sospechosas.
Sorprendidos
Se trataba de dos hombres de 30 y 39 años. Cerca suyo había un animal vacuno recién faenado.
Los agentes decidieron entonces aprehender a los cuatreros y solicitaron la intervención de personal especializado de la Guardia de Seguridad Rural Los Pumas.
Las actuaciones fueron remitidas al Ministerio Público de la Acusación.