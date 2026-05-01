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Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Santa Fe

Detuvieron a cuatreros que faenaron un animal en la zona de Playa Norte

Personal del Cuerpo Guardia de Infantería los arrestó y secuestró los restos del bovino. Luego, se solicitó la intervención de uniformados de la Guardia de Seguridad Rural “Los Pumas”.

Por el tipo de delito, se solicitó la intervención de "Los Pumas". Foto: El Litoral.Por el tipo de delito, se solicitó la intervención de "Los Pumas". Foto: El Litoral.
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Durante la madrugada de este viernes, personal del Cuerpo Guardia de Infantería que acudió por pedido de la Central de Emergencias 911 al sector noreste del a ciudad de Santa Fe terminó arrestando a dos cuatreros.

Los uniformados llegaron a la cuadra de calle Riobamba al 8200, donde un hombre había denunciado que dos sujetos habían intentado ingresar a su domicilio.

Los policías patrullaron la zona y en una zona de pastizales se topó con un vehículo, a bordo del cual había dos personas sospechosas.

Sorprendidos

Se trataba de dos hombres de 30 y 39 años. Cerca suyo había un animal vacuno recién faenado.

Los agentes decidieron entonces aprehender a los cuatreros y solicitaron la intervención de personal especializado de la Guardia de Seguridad Rural Los Pumas.

Las actuaciones fueron remitidas al Ministerio Público de la Acusación.

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