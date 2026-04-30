Santa Fe

Exacciones ilegales: condenaron y quedaron en libertad los dos policías de la Comisaría 8a

Aceptaron su responsabilidad en el hecho y firmaron un acuerdo para un juicio de procedimiento abreviado que se realizó este jueves. La fiscalía todavía intenta determinar la identidad del tercer involucrado en el hecho, ocurrido la semana pasada.