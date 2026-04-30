Santa Fe quedó involucrada en un operativo federal de alto impacto que desnudó una compleja trama de tráfico de armas y lavado de dinero con ramificaciones nacionales e internacionales.
Megaoperativo con impacto en Santa Fe: desbaratan una red internacional de tráfico de armas
Se desarticuló una estructura con vínculos internacionales y maniobras de lavado de dinero. Usaban testaferros y armerías para desviar armas al circuito ilegal en Argentina y países vecinos. Fueron 140 allanamientos, algunos en territorio santafesino. Hay 35 detenidos.
La denominada investigación “Operación Armas Sin Fronteras”, encabezada por la Policía Federal Argentina (PFA), culminó con 140 allanamientos simultáneos en distintas provincias —entre ellas Santa Fe— y la detención de 35 personas.
El expediente, que se extendió durante dos años, fue impulsado por el Departamento Investigaciones Antimafia de la PFA, bajo la órbita del Juzgado Federal de Campana y con intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO).
El punto de partida fue una denuncia vinculada a maniobras irregulares en la compra de armas de fuego. A partir de allí, los investigadores reconstruyeron un circuito que combinaba operaciones legales en apariencia con desvíos sistemáticos hacia el mercado negro, con presencia detectada también en territorio santafesino.
Testaferros, armerías y una red aceitada
La organización operaba mediante el uso de “testaferros”: personas reclutadas —muchas veces en situación vulnerable— que prestaban sus datos para adquirir armas en el mercado formal. Las compras incluían pistolas semiautomáticas de marcas reconocidas y se realizaban en volúmenes que no guardaban relación con la capacidad económica de los supuestos compradores.
Según la pesquisa, parte del engranaje incluía responsables de armerías, gestores e instructores de tiro que facilitaban la tramitación de permisos y certificaciones. Incluso se detectó la participación de ex empleados del organismo nacional de control de armas, quienes habrían aportado conocimiento técnico para sortear controles.
Del circuito legal al mercado negro regional
Una vez obtenidas, las armas eran desviadas al circuito ilegal. En muchos casos, se adulteraban o eliminaban los números de serie y luego eran comercializadas tanto en Argentina como en países limítrofes, principalmente Chile y Uruguay.
Los investigadores señalaron que varias de estas armas fueron posteriormente secuestradas en hechos delictivos, lo que refuerza la hipótesis del alcance y peligrosidad de la organización. El flujo de dinero generado —en efectivo— era reinvertido en bienes muebles e inmuebles, configurando así una estructura de lavado de activos.
Detenciones y un arsenal secuestrado
El operativo simultáneo abarcó múltiples provincias, incluida Santa Fe, donde también se concretaron procedimientos. En total, fueron detenidas 35 personas —31 hombres y 4 mujeres— sindicadas como integrantes de la red.
Durante los allanamientos, se secuestró un importante arsenal: escopetas, pistolas de distintos calibres, revólveres, fusiles, ametralladoras, carabinas, además de más de 43 mil municiones, cargadores, una máquina de recarga y hasta una granada. También se incautaron teléfonos celulares y estupefacientes.
Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia federal, mientras que las actuaciones continúan para determinar el alcance total de la organización y sus ramificaciones.