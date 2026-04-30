Policía Federal

Megaoperativo con impacto en Santa Fe: desbaratan una red internacional de tráfico de armas

Se desarticuló una estructura con vínculos internacionales y maniobras de lavado de dinero. Usaban testaferros y armerías para desviar armas al circuito ilegal en Argentina y países vecinos. Fueron 140 allanamientos, algunos en territorio santafesino. Hay 35 detenidos.