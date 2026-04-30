En la madrugada de este jueves, un aviso a la Central de Emergencias 911 activó un operativo policial en un sector del oeste de la ciudad de Santa Fe, donde finalmente tres jóvenes fueron demorados y se secuestró un objeto que, en principio, simulaba ser un arma de fuego.
Tres jóvenes demorados y una réplica de pistola secuestrada en Santa Fe
Un llamado al 911 derivó en un operativo policial en Pasaje Liniers y Estrada. Se secuestró un elemento de utilería similar a un arma de fuego.
La intervención tuvo lugar en la zona de Pasaje Liniers y Estrada, hasta donde arribaron efectivos del Comando Radioeléctrico dependiente de la Unidad Regional I. La comunicación inicial advertía sobre la presencia de un individuo armado, lo que motivó el desplazamiento preventivo de los uniformados.
Chequeo de rutina
Al llegar, los agentes identificaron a tres sujetos —de 21, 18 y 18 años— quienes fueron sometidos a un chequeo de rutina en el marco del operativo. Según fuentes policiales, durante la requisa se detectó que uno de ellos llevaba consigo un elemento de utilería con apariencia de arma de fuego.
Ante esta situación, el objeto fue secuestrado de manera preventiva a fin de determinar sus características y procedencia, mientras que los involucrados fueron trasladados en calidad de demorados, en aplicación del artículo 10 bis, que habilita la retención de personas para averiguación de antecedentes y otras diligencias.
No apta para el disparo
Voceros consultados indicaron que, si bien el elemento incautado no constituiría un arma apta para el disparo, su similitud con una real generó la alarma inicial que derivó en el procedimiento. No se informaron personas heridas ni otros incidentes vinculados al hecho.
Las actuaciones continúan en sede policial, donde se dará intervención a la autoridad competente para definir la situación procesal de los jóvenes y establecer si existió algún tipo de conducta que amerite una imputación.