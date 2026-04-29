Shock anafiláctico

Neuquén: un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de “avispas carnívoras”

El hecho ocurrió el martes, mientras cortaba leña en la entrada de la localidad de Loncopué. Se trata de la avispa Vespula germanica, una especie invasora vulgarmente conocida como “chaqueta amarilla”, originaria de Eurasia y el norte de África que fue introducida en Chile en 1974 y que hoy se encuentra ampliamente dispersa.