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Piden 17 años de prisión

Santa Fe: juzgan a un empresario gastronómico por haber abusado de su hijo de cuatro años

El acusado, de 43 años, fue denunciado en 2024 y permanece preso. El debate se desarrolla a puertas cerradas para proteger la integridad del menor involucrado.

El debate se realiza a puertas cerradas.El debate se realiza a puertas cerradas.
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Comenzó el juicio a un empresario gastronómico acusado de haber abusado de su hijo de 4 años. El debate inició el martes, pasado el mediodía, y se desarrolla a puertas cerradas en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El proceso busca determinar la responsabilidad penal de Nicolás D.G. (43), quien permanece preso desde 2024 en el marco de la causa por abuso sexual, amenazas y desobediencia.

El tribunal conformado por los jueces Rosana Carrara, Susana Luna y Pablo Ruiz Staiger determinó, en el inicio del debate, que no se permitirá el acceso al público ni a los medios de comunicación, priorizando el resguardo de la intimidad del niño víctima.

Rosana Carrara jueza en lo penal de Santa FeLa Dra. Carrara preside el tribunal de juicio.

La fiscal Laura Gerard y los querellantes José Mohamad y Luis Massot pretenden conseguir una condena a 17 años de prisión. Sostienen que el imputado no solo vulneró la integridad del menor, sino que también incurrió en comportamientos violentos y desobedeció mandatos judiciales destinados a proteger a la madre de la víctima.

En tanto, los defensores Alejandro Otte y Juan Manuel Lovaiza aseguran que los hechos endilgados a su cliente no existieron y que la causa se enmarca en una conflictiva relación de pareja.

Testimonios

Nicolás D.G. llegó a juicio acusado de haber cometido los delitos de "abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo" y "promoción a la corrupción de menores agravada por el vínculo y la edad de la víctima" en perjuicio de su hijo, "amenazas" a la madre y abuela materna del niño y "desobediencia de mandato judicial".

La jornada inicial del debate tuvo como pieza central la reproducción de la entrevista en cámara Gesell al chico, en la cual el menor pudo aportar su testimonio. Tras la visualización de esta prueba técnica, comenzaron las declaraciones de los testigos citados al juicio, entre los que se encontraban la madre del pequeño -quien impulsó la denuncia original- y la abuela materna.

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Asimismo, brindaron su aporte profesional y vivencial la niñera que se encargaba del cuidado del nene y una psicóloga perteneciente a la Secretaría de la Niñez, cuya intervención fue requerida durante las etapas iniciales de la investigación para asistir a la víctima.

El juicio oral continuará durante los próximos días con la producción de nuevas evidencias. La lectura del veredicto está prevista para el martes 5 de mayo.

Denuncia y detención

La causa tiene su origen en la denuncia por abuso sexual radicada en 2024 por la madre del menor. El legajo tramitó en la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual (Gefas) del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Tras la realización de la cámara Gesell, la fiscalía citó al gastronómico para imputarlo en libertad. Su detención fue consecuencia de un episodio ocurrido días antes de la audiencia en el estacionamiento de un supermercado ubicado en la zona del macrocentro santafesino.

Los dos hombres habrían perpetrado los ataques cuando el niño quedaba bajo su cuidado. Foto: ArchivoLa entrevista al nene fue la primera prueba expuesta en el juicio. Foto: Archivo

En aquel momento, se denunció que Nicolás D.G. había increpado y amenazado a su ex pareja y a su ex suegra, ignorando las restricciones legales que pesaban sobre él para acercarse a ellas.

Aquel incidente en la vía pública fue el que motivó que el acusado fuera privado de la libertad y que posteriormente un juez penal dictara la prisión preventiva, cautelar bajo la que se encuentra actualmente.

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