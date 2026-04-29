Comenzó el juicio a un empresario gastronómico acusado de haber abusado de su hijo de 4 años. El debate inició el martes, pasado el mediodía, y se desarrolla a puertas cerradas en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Santa Fe: juzgan a un empresario gastronómico por haber abusado de su hijo de cuatro años
El acusado, de 43 años, fue denunciado en 2024 y permanece preso. El debate se desarrolla a puertas cerradas para proteger la integridad del menor involucrado.
El proceso busca determinar la responsabilidad penal de Nicolás D.G. (43), quien permanece preso desde 2024 en el marco de la causa por abuso sexual, amenazas y desobediencia.
El tribunal conformado por los jueces Rosana Carrara, Susana Luna y Pablo Ruiz Staiger determinó, en el inicio del debate, que no se permitirá el acceso al público ni a los medios de comunicación, priorizando el resguardo de la intimidad del niño víctima.
La fiscal Laura Gerard y los querellantes José Mohamad y Luis Massot pretenden conseguir una condena a 17 años de prisión. Sostienen que el imputado no solo vulneró la integridad del menor, sino que también incurrió en comportamientos violentos y desobedeció mandatos judiciales destinados a proteger a la madre de la víctima.
En tanto, los defensores Alejandro Otte y Juan Manuel Lovaiza aseguran que los hechos endilgados a su cliente no existieron y que la causa se enmarca en una conflictiva relación de pareja.
Testimonios
Nicolás D.G. llegó a juicio acusado de haber cometido los delitos de "abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo" y "promoción a la corrupción de menores agravada por el vínculo y la edad de la víctima" en perjuicio de su hijo, "amenazas" a la madre y abuela materna del niño y "desobediencia de mandato judicial".
La jornada inicial del debate tuvo como pieza central la reproducción de la entrevista en cámara Gesell al chico, en la cual el menor pudo aportar su testimonio. Tras la visualización de esta prueba técnica, comenzaron las declaraciones de los testigos citados al juicio, entre los que se encontraban la madre del pequeño -quien impulsó la denuncia original- y la abuela materna.
Asimismo, brindaron su aporte profesional y vivencial la niñera que se encargaba del cuidado del nene y una psicóloga perteneciente a la Secretaría de la Niñez, cuya intervención fue requerida durante las etapas iniciales de la investigación para asistir a la víctima.
El juicio oral continuará durante los próximos días con la producción de nuevas evidencias. La lectura del veredicto está prevista para el martes 5 de mayo.
Denuncia y detención
La causa tiene su origen en la denuncia por abuso sexual radicada en 2024 por la madre del menor. El legajo tramitó en la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual (Gefas) del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Tras la realización de la cámara Gesell, la fiscalía citó al gastronómico para imputarlo en libertad. Su detención fue consecuencia de un episodio ocurrido días antes de la audiencia en el estacionamiento de un supermercado ubicado en la zona del macrocentro santafesino.
En aquel momento, se denunció que Nicolás D.G. había increpado y amenazado a su ex pareja y a su ex suegra, ignorando las restricciones legales que pesaban sobre él para acercarse a ellas.
Aquel incidente en la vía pública fue el que motivó que el acusado fuera privado de la libertad y que posteriormente un juez penal dictara la prisión preventiva, cautelar bajo la que se encuentra actualmente.