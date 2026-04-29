En el marco de una serie de medidas ordenadas por la Policía de Investigaciones, personal de la Sección Perros de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I desplegó durante la madrugada un operativo en distintos sectores de la ciudad, con resultados dispares pero valorados como positivos en función del trabajo de rastreo especializado.
Balto, un perro de la Policía, detectó municiones tras requisas en barrio Coronel Dorrego
La intervención del can se dio durante una serie de allanamientos ordenados por la PDI en distintos puntos de la ciudad. El can adiestrado detectó cartuchos que fueron secuestrados.
Las actuaciones se iniciaron en inmediaciones de Pasaje Diego Ruiz y Matheu, donde los efectivos, acompañados por el can adiestrado “Balto”, llevaron adelante la inspección de una vivienda junto con su patio.
Marcación positiva
Según se informó, el animal realizó una marcación positiva en el interior de una de las habitaciones, lo que permitió a los uniformados localizar y secuestrar una caja de cartuchos calibre 22.
El hallazgo fue incorporado de inmediato a las actuaciones en curso, bajo las directivas de la autoridad judicial competente, en el marco de una investigación que no fue detallada oficialmente.
En continuidad con las tareas operativas, la comitiva se trasladó a otros domicilios de la misma zona. Uno de ellos ubicado sobre Pasaje Diego Ruiz entre Matheu y French, y otro en cercanías de calle Reynares entre Hugo Wast y Alfonsina Storni.
Búsqueda punto a punto
En ambos inmuebles se realizaron requisas exhaustivas, mediante un procedimiento sistemático de búsqueda punto a punto, orientado a detectar elementos de peligrosidad o vinculados a la causa investigada.
No obstante, en estas intervenciones los resultados fueron negativos, sin registrarse secuestros ni hallazgos de interés.
Finalizadas las diligencias, tanto el material incautado como las actuaciones labradas fueron remitidas a la autoridad judicial interviniente, que continuará con el avance de la causa.
El procedimiento puso de relieve, una vez más, la importancia del trabajo coordinado entre las distintas áreas operativas y el aporte específico de los canes entrenados en la detección de elementos, en el marco de investigaciones complejas.