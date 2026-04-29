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Operativos policiales con resultados positivos en Laguna Paiva y Colastiné Norte

Dos oportunas intervenciones derivaron en aprehensiones. En Laguna Paiva interceptaron a un motociclista con un rodado robado. En Colastiné Norte hallaron una pistola cargada dentro de un vehículo.

La moto recuperada en Laguna Paiva y el arma secuestrada en Colastiné Norte. Foto: GentilezaLa moto recuperada en Laguna Paiva y el arma secuestrada en Colastiné Norte. Foto: Gentileza
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En dos procedimientos realizados con escasas horas de diferencia, personal del Comando Radioeléctrico logró resultados positivos en materia de prevención y control en las jurisdicciones de Laguna Paiva y Colastiné Norte. Ambos episodios, aunque distintos en su naturaleza, expusieron situaciones que derivaron en aprehensiones y secuestro de elementos vinculados a posibles delitos.

El primero de los hechos tuvo lugar durante el mediodía de la víspera, en la intersección de Avenida Presidente Perón y Saavedra, en Laguna Paiva. Allí, efectivos que realizaban patrullajes preventivos advirtieron la circulación de un motovehículo en infracción: carecía de casco, espejos retrovisores y chapa patente visible.

Persecución controlada

Al intentar detener la marcha mediante señales lumínicas y sonoras, el conductor desoyó las órdenes y aceleró su desplazamiento, lo que dio inicio a una persecución controlada. La misma se extendió por escasos metros hasta que los uniformados lograron interceptarlo.

Según fuentes policiales, el individuo —mayor de edad— adoptó una actitud hostil y agresiva hacia el personal actuante, negándose a aportar datos sobre su identidad y la procedencia del rodado. Ante este cuadro, los agentes procedieron a su aprehensión preventiva.

detenido moto robadaTraslado del detenido a la comisaría de Laguna Paiva. Foto: Gentileza

Posteriormente, y tras la verificación a través del sistema informático policial, se constató que la motocicleta presentaba un pedido de secuestro activo en el marco de una causa por robo. El vehículo fue incautado y trasladado junto al implicado a la Comisaría 13ª, donde se dio intervención a la justicia competente.

Arma oculta en un automóvil

El segundo procedimiento se desarrolló en jurisdicción de Colastiné Norte, a la altura del kilómetro 0, mientras efectivos del Comando Radioeléctrico de la Costa realizaban controles vehiculares de rutina.

En ese contexto, se procedió a detener la marcha de un automóvil para su identificación. Durante la requisa, los agentes hallaron debajo del asiento del conductor una pistola con su respectivo cargador y municiones intactas.

detenido colastinéPor el arma oculta un hombre quedó detenido en la comisaría 28 de Colastiné. Foto: Gentileza

Ante el hallazgo, el conductor —también mayor de edad— fue aprehendido en el lugar, mientras que el arma de fuego fue secuestrada preventivamente. El procedimiento fue derivado a la Comisaría 28ª, donde se labraron las actuaciones de rigor y se puso todo a disposición de la justicia.

Ambos operativos se enmarcan en tareas de prevención que buscan desalentar conductas delictivas y reforzar la presencia policial en puntos estratégicos de la región.

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