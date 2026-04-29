En dos procedimientos realizados con escasas horas de diferencia, personal del Comando Radioeléctrico logró resultados positivos en materia de prevención y control en las jurisdicciones de Laguna Paiva y Colastiné Norte. Ambos episodios, aunque distintos en su naturaleza, expusieron situaciones que derivaron en aprehensiones y secuestro de elementos vinculados a posibles delitos.
Operativos policiales con resultados positivos en Laguna Paiva y Colastiné Norte
Dos oportunas intervenciones derivaron en aprehensiones. En Laguna Paiva interceptaron a un motociclista con un rodado robado. En Colastiné Norte hallaron una pistola cargada dentro de un vehículo.
El primero de los hechos tuvo lugar durante el mediodía de la víspera, en la intersección de Avenida Presidente Perón y Saavedra, en Laguna Paiva. Allí, efectivos que realizaban patrullajes preventivos advirtieron la circulación de un motovehículo en infracción: carecía de casco, espejos retrovisores y chapa patente visible.
Persecución controlada
Al intentar detener la marcha mediante señales lumínicas y sonoras, el conductor desoyó las órdenes y aceleró su desplazamiento, lo que dio inicio a una persecución controlada. La misma se extendió por escasos metros hasta que los uniformados lograron interceptarlo.
Según fuentes policiales, el individuo —mayor de edad— adoptó una actitud hostil y agresiva hacia el personal actuante, negándose a aportar datos sobre su identidad y la procedencia del rodado. Ante este cuadro, los agentes procedieron a su aprehensión preventiva.
Posteriormente, y tras la verificación a través del sistema informático policial, se constató que la motocicleta presentaba un pedido de secuestro activo en el marco de una causa por robo. El vehículo fue incautado y trasladado junto al implicado a la Comisaría 13ª, donde se dio intervención a la justicia competente.
Arma oculta en un automóvil
El segundo procedimiento se desarrolló en jurisdicción de Colastiné Norte, a la altura del kilómetro 0, mientras efectivos del Comando Radioeléctrico de la Costa realizaban controles vehiculares de rutina.
En ese contexto, se procedió a detener la marcha de un automóvil para su identificación. Durante la requisa, los agentes hallaron debajo del asiento del conductor una pistola con su respectivo cargador y municiones intactas.
Ante el hallazgo, el conductor —también mayor de edad— fue aprehendido en el lugar, mientras que el arma de fuego fue secuestrada preventivamente. El procedimiento fue derivado a la Comisaría 28ª, donde se labraron las actuaciones de rigor y se puso todo a disposición de la justicia.
Ambos operativos se enmarcan en tareas de prevención que buscan desalentar conductas delictivas y reforzar la presencia policial en puntos estratégicos de la región.