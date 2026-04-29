La imprudencia no tiene límites: viajó acostado sobre chapas en plena autopista Santa Fe–Rosario

La maniobra generó preocupación por el riesgo para él y para el resto de los automovilistas.

El hombre fue filmado viajando sobre una carga de chapas en plena autopista Santa Fe–Rosario.
Una postal insólita y peligrosa fue registrada en la autopista Santa Fe–Rosario, a la altura del acceso a la capital provincial. Un hombre fue filmado mientras viajaba acostado sobre una carga de chapas de zinc en un vehículo en movimiento.

Las imágenes fueron captadas por otro conductor que circulaba por la zona. En el video se observa al hombre sobre los materiales, aparentemente intentando evitar que las chapas se desprendieran durante el traslado.

La maniobra generó preocupación e indignación por el riesgo que implicó no solo para quien viajaba sobre la carga, sino también para el resto de los automovilistas que transitaban por la autopista. Un desprendimiento o una caída podría haber provocado un siniestro grave.

El episodio volvió a poner en debate las conductas imprudentes al volante y el traslado irregular de materiales en rutas y autopistas, especialmente cuando se realizan sin medidas mínimas de seguridad.

