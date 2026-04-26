El gobierno provincial junto a la Municipalidad de Santa Fe anunciaron esta semana plan de obras de mejoras en espacios clave de la capital como los parques Garay y Sur, y el acceso oeste. La inversión de la Provincia en los proyectos elaborados por el Municipio es de $ 7.100 millones.
Así serán las mejoras en el ingreso a Santa Fe por la autopista
La obra será en dos etapas y tiene un costo de $1.500 millones. Intervendrán espacios y edificios públicos, con arbolado y mobiliario urbano, entre otros. También repavimentarán y construirán una bicisenda, con cruces peatonales.
La intervención en el Acceso Oeste a la ciudad será en el tramo final de la Autopista Rosario–Santa Fe y su continuidad por calle Iturraspe, entre la avenida Presidente Perón y López y Planes. La obra abarca aproximadamente 1.500 metros y demandará -en particular- una inversión de 1.500 millones de pesos.
Todo ese sector se encuentra hoy algo descuidado, con infraestructura urbana que denota el natural desgaste.
Los trabajos se dividirán en dos etapas. La primera, con un plazo de tres meses, comprende el sector que va desde la autopista hasta el inicio de calle Iturraspe. Allí se ejecutarán mejoras en espacios públicos -como las plazas Mandela, de la Mujer y Jardín Municipal-, edificios públicos, movilidad urbana, señalización, arbolado y mobiliario.
La segunda etapa, con un plazo de seis meses, se desarrollará sobre calle Iturraspe, en el tramo entre las avenidas Perón y López y Planes. Incluye repavimentación asfáltica, construcción de una bicisenda, adecuación de cruces peatonales, incorporación de áreas verdes, recambio de luminarias y equipamiento urbano.
De recorrida
El intendente Juan Pablo Poletti recorrió este jueves junto al Gobernador de la Provincia de Santa Fe Maximiliano Pullaro, y el senador Paco Garibaldi, distintos sectores de la ciudad donde el Ejecutivo Provincial financiará dichas intervenciones urbanas y de infraestructura proyectadas por el Municipio.
Durante la recorrida, el intendente Poletti valoró el trabajo “coordinado entre los distintos niveles del Estado” y afirmó que “las obras proyectadas responden a demandas históricas de la ciudad”.
Por su parte, el gobernador sostuvo que el objetivo es “recuperar el valor de vivir en esta capital”, y remarcó el respaldo provincial a las gestiones locales. En ese marco, señaló que el ordenamiento de las cuentas públicas permitió avanzar en obras largamente postergadas y en nuevas intervenciones de carácter urbano y social.
Pullaro subrayó que la Provincia ya ejecuta proyectos de infraestructura que permanecían pendientes desde hace años, junto con iniciativas vinculadas a los Juegos Suramericanos y tareas de mejora del espacio público. También destacó la inversión en seguridad, con la construcción de Estaciones Policiales y la implementación del sistema de monitoreo Lince.
El senador Garibaldi destacó la recuperación de espacios de esparcimiento y la mejora de los accesos urbanos, iniciativas que -según indicó- contribuirán a elevar la calidad de vida y a fortalecer el perfil de la ciudad como destino.