El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cruces de Avenida Aristóbulo del Valle en cantero central (entre Av. Galicia y Av. Gorriti) por pintado de ciclovía entre las 08.00 y las 18.00 aproximadamente. Se estima una duración de corte de aproximadamente entre 20 y 30 minutos por cruce. NO INTERFIERE SOBRE LA CALZADA DE LA AVENIDA.