Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
En RN 168
Choque entre cinco autos frente al barrio El Pozo mano a Santa Fe
Choque múltiple en la Ruta 168: cinco autos involucrados a la altura de barrio El Pozo
El siniestro ocurrió durante la mañana sobre la mano que ingresa a la ciudad de Santa Fe. Trabajan en el lugar efectivos policiales y personal de tránsito.Continuar leyendo →
Cortes por obras
Francia entre Hipólito Irigoyen y Hob. Crespo. (08.00-16.00) Obras de ASSA-TECMA
Padre Genesio 2141 entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín (por aproximadamente 6 días) Obras de ASSA
Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA
Cruces de Avenida Aristóbulo del Valle en cantero central (entre Av. Galicia y Av. Gorriti) por pintado de ciclovía entre las 08.00 y las 18.00 aproximadamente. Se estima una duración de corte de aproximadamente entre 20 y 30 minutos por cruce. NO INTERFIERE SOBRE LA CALZADA DE LA AVENIDA.
-San Jerónimo entre Mendoza y 3 de Febrero (a partir de las 17.30 hs. en virtud de la marcha “Marchamos por Santa Fe a 23 años del crimen hídrico". Aproximadamente a las 19.30 hs. se libera la circulación por San Jerónimo)
San Martín entre Av. Gral. López y Juan de Garay (13.30 -16.30 hs.) se realizarán cortes totales y parciales
Dr. Zavalla entre Entre Ríos y Uruguay - mano hacia cancha de Colón (08.30 -12.00 hs.) Obras de ASSA
Corrientes entre San José y Santiago de Chile - mano hacia el centro (08.30 -12.00 hs) Obras de ASSA
Entre Ríos entre Francia y Urquiza (07.30 -12.00 hs.) Obras de ASSA
Reducción de calzada
4 de Enero intersección con Mendoza
Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)
Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)
Catamarca intersección con calle Francia
9 de Julio intersección con Junín
Lavalle entre Juan del Campillo e Iturraspe.
Desvíos de colectivos por trabajos en vía pública
Zona Afectada: Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo
Líneas 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Juan - Tucumán - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San José - Juan de Garay a recorrido.
Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Freyre - La Rioja - Dr. Zavalla - Tucumán -1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Zona afectada: Padre Genesio entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín
Línea 16 (vuelta): de recorrido por Padre Genesio – Av. Aristóbulo del Valle - Alberti - Av. Facundo Zuviría a recorrido.
Zona afectada: Dr. Zavalla entre Entre Ríos y Uruguay - mano hacia cancha de Colón (08.30 -12.00 hs.)
Línea 14 (vuelta): de recorrido por Dr. Zavalla – Amenábar – Gob. Freyre - Jujuy – Dr. Zavalla a recorrido habitual.
Desvíos por marcha a 23 años de la inundación
Zona afectada: calle San Jerónimo entre Mendoza y 3 de febrero (a partir de las 17.30 hs. a medida que avanza la marcha se vuelve a recorrido)
LÍNEA 1 (ida): de recorrido habitual por calle 1º de Mayo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido.
LÍNEA 2 (vuelta): de recorrido habitual por Av. 27 de Febrero - Lisandro de la Torre - 1ero de Mayo - Amenábar - San Jerónimo a recorrido.
LÍNEA 3, 10, 11, 15 (ida): de recorrido habitual por calle San Jerónimo - 1era Junta - 1ero de Mayo - 3 de Febrero a recorrido.
LÍNEA 4, 5, 13,14,18 (ida): de recorrido habitual por calle San Jerónimo - 1era Junta - 1ero de Mayo - Salta a recorrido.
LÍNEA 8 (ida): de recorrido habitual por calle San Jerónimo - 1era Junta - 1ero de Mayo - Entre Ríos a recorrido.
LÍNEA 16: de recorrido habitual por calle Tucumán - 1ero de Mayo – Entre Ríos a recorrido.
Zona afectada: calle entre Mendoza 9 de Julio y San Jerónimo (entre las 17.30 – 18.30 hs)
LÍNEA 10, 11,14 (vuelta): de recorrido habitual por calle 9 de Julio - Tucumán - Av. Rivadavia a recorrido.
LÍNEA 18 (vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - 9 de Julio a recorrido.
LÍNEA 8 (vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - 9 de Julio - Tucumán - Av. Rivadavia a recorrido.
LÍNEA 9 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - 9 de Julio - Tucumán - Av. Rivadavia a recorrido.
Finalizada la marcha las líneas vuelven a recorrido habitual