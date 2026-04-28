Aguas Santafesinas puso en marcha en la ciudad de Santa Fe un plan de alto impacto para el mantenimiento del sistema cloacal. El objetivo es optimizar la prestación del servicio y responder a la creciente complejidad de la infraestructura sanitaria.
En qué consiste el plan intensivo que ejecuta Aguas Santafesinas para mejorar el sistema cloacal de la ciudad
Comenzó en la Cuenca Rivadavia de barrio Candioti Norte, donde funcionan muchos locales gastronómicos. Realizan un rastreo y limpieza integral de la red, con la utilización de camiones pesados especialmente equipados. El objetivo es evitar obstrucciones y mejorar el régimen hidráulico.
La iniciativa, que comenzó como una experiencia piloto, propone intervenir de manera intensiva cada cuenca del sistema, concentrando todos los recursos operativos disponibles para lograr resultados inmediatos. En esta primera etapa, los trabajos se focalizan en la denominada “Cuenca Rivadavia”, que abarca principalmente al barrio Candioti Norte.
Durante esta semana se desplegaba un operativo coordinado de rastreo y limpieza integral de la red, con la utilización de camiones pesados especialmente equipados. La cuenca cuenta con una extensión de 37 kilómetros de desagües cloacales, atiende a más de 40.000 usuarios y está subdividida en seis sectores.
En cada uno de estos sectores se trabaja con seis camiones destinados a la limpieza y aspiración de sedimentos y residuos sólidos acumulados en las cañerías, con el fin de evitar obstrucciones y mejorar el régimen hidráulico del sistema. El operativo involucra a unas 15 personas, entre operarios, supervisores y personal de apoyo, que cumplen jornadas de 12 horas, de 6 a 18.
Anticipar problemas
La presidenta de la empresa, Renata Ghilotti, destacó que “este plan de intervención intensiva por cuencas nos permite anticiparnos a los problemas y mejorar de manera sustancial el funcionamiento del sistema cloacal”.
Las tareas en la Cuenca Rivadavia se desarrollan durante seis días consecutivos, en función de las condiciones climáticas y el avance de los trabajos, sin afectar el servicio a los usuarios ni descuidar el mantenimiento en otros sectores de la ciudad.
Los gastronómicos
Como antecedente, en los últimos cinco años se renovaron en esa zona cerca de 2,4 kilómetros de cañerías y se reemplazaron 30 marcos y tapas de bocas de acceso e inspección. Además, en el área intervenida funcionan 55 locales gastronómicos, un factor relevante en la gestión del sistema.
Finalizado el operativo, la empresa evaluará los resultados para definir la continuidad del plan en otras cuencas de Santa Fe y su eventual extensión a localidades como Rafaela, Reconquista, Esperanza y Gálvez. Experiencias previas realizadas durante el bienio 2024/25 en zonas como el casco histórico, Judiciales, Ciudadela y Guadalupe arrojaron resultados considerados satisfactorios.
En paralelo, Aguas Santafesinas impulsa un programa de gestión integral del sistema cloacal que involucra especialmente al sector gastronómico, con el objetivo de promover buenas prácticas en el tratamiento de efluentes y reducir el impacto sobre la red. Asimismo, se desarrollan planes de mejora en más de 30 centros de bombeo distribuidos en la ciudad.
Bajo tierra
Actualmente, el sistema cloacal de la capital provincial cuenta con más de 680 kilómetros de redes, unas 70.000 conexiones domiciliarias y más de 6.100 bocas de registro, lo que refleja la magnitud del servicio y la necesidad de un mantenimiento constante y eficiente.
“Apostamos a una gestión eficiente, con fuerte presencia territorial y articulación con los distintos sectores, para brindar un servicio de mayor calidad y sostenible en el tiempo”, concluyó Ghilotti.