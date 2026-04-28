Santa Fe

En qué consiste el plan intensivo que ejecuta Aguas Santafesinas para mejorar el sistema cloacal de la ciudad

Comenzó en la Cuenca Rivadavia de barrio Candioti Norte, donde funcionan muchos locales gastronómicos. Realizan un rastreo y limpieza integral de la red, con la utilización de camiones pesados especialmente equipados. El objetivo es evitar obstrucciones y mejorar el régimen hidráulico.