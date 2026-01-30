Pretenden un saneamiento sostenible

Menos grasa, más ciudad: controlan los bares y restaurantes para evitar taponamientos en el sistema cloacal de Santa Fe

Aguas Santafesinas comienza a inspeccionar la infraestructura de los alrededor de 500 restaurantes y bares. Buscan evitar desbordes cloacales. Detectaron que cerca del 60 por ciento de los inconvenientes se generan en el sector.