Economía circular

De la cocina al motor: cómo acceder al circuito del aceite usado en la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad implementa un sistema de economía circular que permite convertir el Aceite Vegetal Usado (AVU) en el hogar en biocombustible de segunda generación. Hay que llevarlo a los Ecopuntos. No rige para bares y restaurantes.