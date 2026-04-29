Un accidente de tránsito se produjo este miércoles sobre la Ruta Nacional 168, en la mano con dirección a la ciudad de Santa Fe, a la altura de barrio El Pozo.
Santa Fe ciudad
Choque múltiple en la Ruta 168: cinco autos involucrados a la altura de barrio El Pozo
El siniestro ocurrió durante la mañana sobre la mano que ingresa a la ciudad de Santa Fe. Trabajan en el lugar efectivos policiales y personal de tránsito.
Choque 168.El choque ocurrió sobre la mano a Santa Fe de la Ruta 168.
El tránsito presenta demoras a la altura de barrio El Pozo.
De acuerdo con la información preliminar, al menos cinco automóviles estuvieron involucrados en el choque múltiple, lo que generó demoras en la circulación vehicular en uno de los accesos más transitados hacia la capital provincial.
Tras el impacto, personal policial y agentes de tránsito se hicieron presentes en el lugar para ordenar la circulación y asistir a los ocupantes de los vehículos.
Al menos tres vehículos participaron del siniestro vial.
Dos mujeres fueron trasladadas por las ambulancias del 107 al Hospital Cullen.
Se recomienda circular con precaución y prever demoras para quienes ingresan a la ciudad por ese corredor vial.
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