El cuerpo de una mujer sin vida, en avanzado estado de descomposición, fue hallado en la tarde del martes 28 de abril en un departamento ubicado en el complejo de viviendas Latinoamérica, ubicado en barrio Cura, en el macrocentro de Rosario.
Rosario: hallaron a una mujer fallecida hace varias semanas
El cuerpo fue encontrado en el complejo de monoblocks Latinoamérica, ubicado en barrio Cura, en avanzado estado de descomposición. Investigan las causas del deceso.
Personal policial fue hasta la zona luego de recibir un llamado al 911 en el cual un vecino comentó que había olor nauseabundo que salía del departamento de una vecina, a la que hacía tiempo no veía.
Un rato más tarde, y con la ayuda de un familiar de la dueña del departamento ubicado en inmediaciones de Brandazza al 2800, varios uniformados ingresaron en la vivienda y encontraron el cuerpo, que se presume habría fallecido varias semanas atrás.
Por el momento, no se difundió la identidad de la víctima ni su edad. En el lugar trabajó personal médico y forense. El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia y conocer si se trató de una muerte natural o por intervención de terceros.