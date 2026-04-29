Villa Gobernador Gálvez

"Este asesino no es mi nieto”: habló la abuela de un adolescente que asesinó a su madre

El crimen de una mujer policía en el sur de la provincia de Santa Fe, sigue generando conmoción y sumando capítulos. En las últimas horas, la madre de la víctima —y abuela del acusado— rompió el silencio.