El hecho ocurrió el 21 de marzo en la vivienda familiar, donde Rosalía Yamila La Roza, de 44 años, que cumplía funciones como cabo 1° en la División Unidad Operativa Federal de la Policía Federal Argentina (DUOF) en Rosario, recibió un disparo en la cabeza. Por el crimen quedó señalado su hijo, un adolescente de 15 años.
"Este asesino no es mi nieto”: habló la abuela de un adolescente que asesinó a su madre
El crimen de una mujer policía en el sur de la provincia de Santa Fe, sigue generando conmoción y sumando capítulos. En las últimas horas, la madre de la víctima —y abuela del acusado— rompió el silencio.
En un primer momento, la investigación apuntó a un posible forcejeo o discusión previa, aunque con el correr de los días surgieron otras hipótesis sobre la mecánica del hecho.
El caso provocó un fuerte impacto en la región, no solo por la violencia del episodio sino por tratarse de un hecho intrafamiliar que involucró a un menor de edad.
El desgarrador testimonio de la abuela
A más de un mes del crimen y tras nuevas audiencias judiciales, la madre de la víctima expresó públicamente su dolor y su postura frente a lo ocurrido.
“Este asesino no es mi nieto”, afirmó, en declaraciones que reflejan la ruptura familiar tras el homicidio y el profundo impacto emocional que dejó el caso.
La mujer también recordó que su hija había intentado contener y poner límites al adolescente en los meses previos, en un contexto que describió como cada vez más difícil.
"Mi hija pidió auxilio hace seis meses. Un mes antes de que la matara, lo llevó a Mar del Plata con su novia para darle contención. No sabía qué más hacer, vivía por y para él", dijo.
"Con el hecho de que es menor, por poco me van a decir 'andá a darle la leche en la cama'. ¿Porque tiene 15 años tiene derecho a matar a su madre?", agregó.
Cómo sigue la causa
El adolescente permanece alojado en un centro especializado fuera del departamento Rosario y será sometido a evaluaciones de salud mental, mientras avanza la investigación judicial.
La causa continúa en etapa de análisis para determinar con precisión las circunstancias del hecho, en medio de un debate que también involucra la responsabilidad penal de menores en casos de extrema gravedad.
Un caso que reabre debates
El matricidio en Villa Gobernador Gálvez no solo generó conmoción social, sino que volvió a poner en agenda temas sensibles como la violencia intrafamiliar, el acceso a armas y el abordaje de adolescentes en conflicto con la ley penal.