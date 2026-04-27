El fiscal Norberto Ríos brindó detalles sobre la imputación realizada a Luis Carlos Meiler por un grave hecho de violencia de género ocurrido en Intiyaco, calificado provisoriamente como tentativa de femicidio, además de otros delitos conexos.
Locura en el norte provincial: una nena de 8 años salvó a su madre de ser asesinada por el exmarido
Por el hecho ocurrido en el pueblo del departamento Vera. Fue imputado Luis Carlos Meiler. El fiscal Norberto Ríos le atribuyó tentativa de femicidio, además de otros delitos.
La atribución de las figuras penales fue realizada por el representante del MPA en una audiencia celebrada en los Tribunales de Vera, presidida por el juez Sergio Olivera.
Según explicó el funcionario judicial, el acusado es expareja de la víctima y habría ingresado de manera clandestina al domicilio a través de un local lindero. “Cuando la víctima ingresa a su domicilio junto con su hija, advierte unas pisadas y estaba preocupada porque algo había pasado. Ahí aparece este sujeto por una puerta interna”, relató.
De acuerdo con la acusación, Meiler -de unos 50años- amenazó a A. P. A. con un cuchillo, le quitó el celular y revisó sus redes sociales. “Le dice que la va a matar, en un momento determinado cae al suelo e intenta hincarla”, con el arma blanca, sostuvo Ríos.
En medio del ataque, la hija de la mujer, de 8 años, intentó defender a su madre. “Se interpone la nena, a la cual lesiona con el mismo machete. En varias oportunidades trata de hincarle y se interpone la menor en el medio”, detalló el fiscal.
"Un angelito"
Según relató el fiscal, el propio atacante refirió que “la nena era un angelito, que gracias a que ella apareció no terminó de matarla a la mamá”.
Ríos explicó que calificó el hecho como tentativa de femicidio no solo por la agresión física, sino también por el contexto de violencia y dominación ejercido por el imputado. “Le hacía jurar a la mujer que no lo denunciara, que si lo denunciaba él estaba jugado”, indicó.
Además, se le atribuyeron otros delitos como privación ilegítima de la libertad, ya que madre e hija habrían permanecido retenidas desde la madrugada hasta el amanecer; lesiones leves calificadas, amenazas calificadas, lesiones a la menor, violación de domicilio y violación de secretos.
Sobre este último punto, el fiscal explicó que el acusado habría ingresado sin autorización a la computadora y redes sociales de la víctima.
En prisión
Tras la audiencia imputativa, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva. “Nos pusimos de acuerdo con la defensa porque aceptó la prisión preventiva, cuya revisión va a realizarse luego de la Cámara Gesell de la menor”, señaló.
Por acuerdo entre el fiscal y la defensa -ejercida por el exfiscal Alejandro Rodríguez-, Meiler quedó detenido con prisión preventiva, cuya revisión va a realizarse luego de la Cámara Gesell para la menor. Ríos indicó que pidió que se realice sin la presencia del imputado, aunque el juez dispuso lo contrario. “Entiendo que la Fiscalía va a apelar esa cuestión”, agregó.
Finalmente, aclaró que intervino por encontrarse de turno, pero que la causa continuará en manos de la fiscal especializada en género con asiento en Vera.