Conmoción

Rosario: murió una nena de 6 años tras accidentarse en el recreo de su escuela y su familia denuncia negligencia

Un trágico golpe en la cabeza terminó con la vida de una alumna de primer grado en la Escuela "Islas Malvinas". Mientras la institución habla de un accidente fortuito, los padres desmienten la versión oficial y reclaman respuestas sobre la falta de supervisión.