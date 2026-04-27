El dolor se apoderó de la comunidad educativa en el sur provincial tras confirmarse el fallecimiento de una pequeña de apenas 6 años. El incidente ocurrió el pasado viernes por la tarde en el patio de la Escuela N°117 “Islas Malvinas”, en Rosario, cuando la niña sufrió una caída que le provocó un traumatismo craneal severo al impactar contra un banco de cemento.
Rosario: murió una nena de 6 años tras accidentarse en el recreo de su escuela y su familia denuncia negligencia
Un trágico golpe en la cabeza terminó con la vida de una alumna de primer grado en la Escuela "Islas Malvinas". Mientras la institución habla de un accidente fortuito, los padres desmienten la versión oficial y reclaman respuestas sobre la falta de supervisión.
Ricardo, el padre de la menor, reconstruyó las horas de angustia que vivió desde que recibió el llamado de la escuela cerca de las 14.30. Al llegar al establecimiento, se encontró con un escenario desgarrador: su hija estaba tendida en el suelo, ensangrentada, mientras el personal de emergencias intentaba asistirla.
La menor fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde, a pesar de los esfuerzos médicos, se le diagnosticó muerte cerebral y, finalmente, se constató su deceso.
La polémica por los "cordones desatados"
Uno de los puntos de mayor fricción entre la familia y las autoridades escolares radica en la causa del accidente. Según los primeros testimonios de los docentes, la niña se habría tropezado con sus propios cordones. Sin embargo, Ricardo fue tajante al desmentir esta hipótesis: “Yo la agarré a mi hija en la camilla y los cordones estaban tal cual yo se los había atado, con doble nudo”, afirmó con firmeza, sugiriendo que la versión institucional busca deslindar responsabilidades.
Por su parte, Carina, tía de la pequeña, reforzó el reclamo de justicia. Para la familia, la clave no está en el calzado, sino en la ausencia de adultos responsables durante el recreo. “¿Por qué la nena estaba sola en ese patio? Si no la vieron, ¿cómo van a decir que fueron los cordones?”, cuestionó.
Antecedentes y falta de control
La tragedia de la niña de 6 años no parece ser un hecho aislado para la familia. Según revelaron, en los escasos dos meses que la niña llevaba asistiendo al colegio, ya se habían registrado señales de alerta. Ricardo recordó que, hace apenas tres semanas, le entregaron a su hija con raspones y un golpe en la nariz sin haber recibido siquiera un llamado telefónico previo.
"Me dijeron que era porque jugaba y que le dijera que no corra. Eso se lo puedo decir en mi casa, pero de estas rejas para atrás están ellos", sentenció el padre, apuntando a la falta de custodia dentro del establecimiento.
Duelo e investigación judicial
La Escuela N°117 amaneció este lunes con un cartel que anunciaba la suspensión de actividades por duelo. A través de un comunicado en redes sociales, la institución expresó su pesar y envió condolencias a la familia.
No obstante, el caso ya está en manos de la justicia. El fiscal Matías Edery, de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos, lidera la investigación. Se espera que los resultados de la autopsia y las pericias en el lugar del hecho arrojen luz sobre las circunstancias reales en las que la menor perdió la vida.