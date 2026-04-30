Un nuevo episodio de violencia familiar registrado durante la madrugada en la ciudad de Santa Fe derivó en la aprehensión de un hombre y el secuestro de varias armas de fuego en un domicilio de barrio Las Flores II.
Violencia familiar en Las Flores II: detienen a un hombre y secuestran armas
Una mujer, de 33 años, denunció que temía por su vida y la de su pequeño hijo, a raíz de las amenazas lanzadas por su pareja (un hombre de 34 años) que pemanecía armado y encerrado en su casa.
La intervención fue llevada adelante por efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I, quienes acudieron al lugar tras un llamado a la Central de Emergencias 911 que alertaba sobre una situación de riesgo dentro de una vivienda.
Encerrado y armado
Al arribar, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 33 años que se encontraba en estado de evidente angustia. Según su testimonio, temía por su integridad física y la de su hijo menor, al tiempo que señaló que su pareja permanecía dentro del inmueble y que contaba con armas de fuego.
Con la autorización de la denunciante, el personal policial ingresó al domicilio y procedió a dialogar con el hombre sindicado, de 34 años. En ese contexto, y ante la gravedad de lo expuesto, se realizó una verificación del lugar que permitió hallar y secuestrar una escopeta, un revólver y cartuchería de distintos calibres.
Traslado a sede policial
Fuentes del procedimiento indicaron que las armas no contaban con la documentación correspondiente, motivo por el cual se dispuso la aprehensión del sujeto por el delito de tenencia indebida de arma de fuego.
El hombre fue trasladado a sede policial, quedando a disposición de la autoridad competente, mientras que se dio intervención a las áreas pertinentes para la asistencia de la víctima y la protección del menor involucrado.
Las actuaciones continúan en curso y no se descartan nuevas medidas en el marco de la investigación.