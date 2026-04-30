#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Santo Tomé

Falleció un sargento que se descompuso adentro del cuartel del Batallón Anfibio

Aparentemente, sufrió un paro cardiorrespiratorio cuando realizaba ejercicios como buzo. Dejó de existir en el Hospital Cullen, donde los médicos trataron por horas de salvar su vida.

El sargento fallecido realizaba ejercicios como buzo cuando se descompensó. Foto: ArchivoEl sargento fallecido realizaba ejercicios como buzo cuando se descompensó. Foto: Archivo
Seguinos en
Por: 

Un sargento del Ejército de 38 años falleció este jueves, luego de sufrir una descompensación cuando realizaba tareas dentro del Batallón de Ingenieros Anfibios 121 de la ciudad de Santo Tomé.

La víctima fue identificada como Diego Gonzalo Frías, quien se domiciliaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Algunas versiones indican que Frías era buzo y realizaba ejercicios vinculados con su especialidad cuando sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Hospitalizado

En grave estado, el militar fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital José María Cullen, donde fue internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

Finalmente, a las 16.45 las autoridades del centro público de salud provincial anunciaron que Frías había dejado de existir debido a una falla multiorgánica.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Ejército Argentino
Santo Tomé
Hospital José María Cullen

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro