Un sargento del Ejército de 38 años falleció este jueves, luego de sufrir una descompensación cuando realizaba tareas dentro del Batallón de Ingenieros Anfibios 121 de la ciudad de Santo Tomé.
Santo Tomé
Falleció un sargento que se descompuso adentro del cuartel del Batallón Anfibio
Aparentemente, sufrió un paro cardiorrespiratorio cuando realizaba ejercicios como buzo. Dejó de existir en el Hospital Cullen, donde los médicos trataron por horas de salvar su vida.
El sargento fallecido realizaba ejercicios como buzo cuando se descompensó. Foto: Archivo
La víctima fue identificada como Diego Gonzalo Frías, quien se domiciliaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Algunas versiones indican que Frías era buzo y realizaba ejercicios vinculados con su especialidad cuando sufrió un paro cardiorrespiratorio.
Hospitalizado
En grave estado, el militar fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital José María Cullen, donde fue internado en la Unidad de Terapia Intensiva.
Finalmente, a las 16.45 las autoridades del centro público de salud provincial anunciaron que Frías había dejado de existir debido a una falla multiorgánica.
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