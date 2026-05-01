Unificación de penas

Condenan a un joven por intento de robo en una vivienda de San Justo

Se trata de Diego Héctor Rolón, de 25 años, quien fue declarado reincidente. La pena que se le impuso resultó de la unificación con una condena anterior. El ilícito fue cometido el año pasado y el autor no pudo concretar su objetivo porque, a través de un sistema de seguridad privada, la víctima advirtió lo que sucedía y llamó a la policía. La fiscal que estuvo a cargo de la investigación es Daniela Montegrosso.