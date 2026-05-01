#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Unificación de penas

Condenan a un joven por intento de robo en una vivienda de San Justo

Se trata de Diego Héctor Rolón, de 25 años, quien fue declarado reincidente. La pena que se le impuso resultó de la unificación con una condena anterior. El ilícito fue cometido el año pasado y el autor no pudo concretar su objetivo porque, a través de un sistema de seguridad privada, la víctima advirtió lo que sucedía y llamó a la policía. La fiscal que estuvo a cargo de la investigación es Daniela Montegrosso.

Tres años y cuatro meses de prisión por tentativa de robo en San JustoTres años y cuatro meses de prisión por tentativa de robo en San Justo
 17:06
Seguinos en
Por: 

Un hombre de 25 años identificado como Diego Héctor Rolón fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión por haber intentado robar en una casa en San Justo.

La sentencia fue dispuesta por el juez Pablo Spekuljak, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. A raíz de antecedentes penales condenatorios, el magistrado declaró reincidente a Rolón.

La fiscal Daniela Montegrosso estuvo a cargo de la investigación. En relación a la pena impuesta, explicó que “surgió de la unificación de cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo que correspondían por la tentativa de robo y una condena anterior que era de ejecución condicional y Rolón aún no había terminado de cumplir”.

Sistema de seguridad

La fiscal afirmó que “a media mañana del martes 9 de septiembre del año pasado, el condenado forzó una de las ventanas de una casa y rompió el vidrio de otra abertura de ese domicilio con la intención de entrar a robar”.

Mirá tambiénAvellaneda avanza con una obra clave para mitigar anegamientos históricos

Según especificó Montegrosso, “Rolón no logró concretar su objetivo porque el inmueble cuenta con un sistema de seguridad privada y el propietario recibió en su teléfono celular una notificación de actividad detectada por un sensor de movimiento”.

En tal sentido, agregó que “en la vivienda también hay cámaras con micrófono y altavoz incorporados, a través de las cuáles la víctima avisó al condenado que había convocado a la policía”.

Mirá tambiénPrisión preventiva para un hombre investigado por microtráfico en Reconquista

“Aunque Rolón trató de alejarse del lugar para procurar su impunidad, fue interceptado en las inmediaciones por agentes de Comando Radioeléctrico que lo aprehendieron”, concluyó.

Responsabilidad penal

Rolón reconoció su responsabilidad penal como autor de una tentativa de robo. Además, junto con su abogada, aceptó la atribución delictiva, la pena única que se le impuso y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

Seguinos en
#TEMAS:
Norte 24
San Justo
Judiciales

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro