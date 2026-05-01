Un hombre de 25 años identificado como Diego Héctor Rolón fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión por haber intentado robar en una casa en San Justo.
Condenan a un joven por intento de robo en una vivienda de San Justo
Se trata de Diego Héctor Rolón, de 25 años, quien fue declarado reincidente. La pena que se le impuso resultó de la unificación con una condena anterior. El ilícito fue cometido el año pasado y el autor no pudo concretar su objetivo porque, a través de un sistema de seguridad privada, la víctima advirtió lo que sucedía y llamó a la policía. La fiscal que estuvo a cargo de la investigación es Daniela Montegrosso.
La sentencia fue dispuesta por el juez Pablo Spekuljak, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. A raíz de antecedentes penales condenatorios, el magistrado declaró reincidente a Rolón.
La fiscal Daniela Montegrosso estuvo a cargo de la investigación. En relación a la pena impuesta, explicó que “surgió de la unificación de cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo que correspondían por la tentativa de robo y una condena anterior que era de ejecución condicional y Rolón aún no había terminado de cumplir”.
Sistema de seguridad
La fiscal afirmó que “a media mañana del martes 9 de septiembre del año pasado, el condenado forzó una de las ventanas de una casa y rompió el vidrio de otra abertura de ese domicilio con la intención de entrar a robar”.
Según especificó Montegrosso, “Rolón no logró concretar su objetivo porque el inmueble cuenta con un sistema de seguridad privada y el propietario recibió en su teléfono celular una notificación de actividad detectada por un sensor de movimiento”.
En tal sentido, agregó que “en la vivienda también hay cámaras con micrófono y altavoz incorporados, a través de las cuáles la víctima avisó al condenado que había convocado a la policía”.
“Aunque Rolón trató de alejarse del lugar para procurar su impunidad, fue interceptado en las inmediaciones por agentes de Comando Radioeléctrico que lo aprehendieron”, concluyó.
Responsabilidad penal
Rolón reconoció su responsabilidad penal como autor de una tentativa de robo. Además, junto con su abogada, aceptó la atribución delictiva, la pena única que se le impuso y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.