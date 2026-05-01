Quedó en prisión preventiva un hombre de iniciales ANG al que se investiga por actividades vinculadas a la venta de drogas al menudeo en Reconquista. Así fue dispuesto por el juez Gonzalo Basualdo, en una audiencia desarrollada en los tribunales reconquistenses.
Prisión preventiva para un hombre investigado por microtráfico en Reconquista
La cautelar fue solicitada por el fiscal Sebastián Galleano e impuesta en una audiencia que se realizó en los tribunales reconquistenses. El imputado es la pareja de una mujer imputada por microtráfico que desde mediados de este mes cumple la misma medida que él, así como otras tres personas involucradas en los ilícitos. En el marco del mismo legajo penal, se investiga la comercialización de estupefacientes en los barrios Virgen de Guadalupe y Malvinas.
El fiscal Sebastián Galleano está a cargo de la investigación penal y es quien solicitó la privación cautelar de la libertad. Según informó, “el imputado es la pareja de una mujer investigada por microtráfico, quien está en preventiva desde mediados de este mes, al igual que otras tres personas a las que se investiga por los mismos ilícitos”.
El abordaje de los hechos investigados por parte de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General se enmarca en los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.
Cocaína
Galleano recordó que “a principios de mes, habían sido allanados dos viviendas, una ubicada en el barrio Virgen de Guadalupe y la otra en barrio Malvinas, en las cuáles se secuestraron envoltorios con cocaína que estaban destinados a la venta al menudeo”.
En tanto, especificó que “a partir de diversas diligencias, se constató que el hombre que hoy quedó en preventiva circulaba con frecuencia entre esos dos inmuebles y desplegaba conductas compatibles con la actividad ilícita”.
Asimismo, el fiscal precisó que “del análisis de las evidencias recopiladas hasta el momento, surge que había una estructura organizada de comercialización de estupefacientes, con división de roles entre puntos de acopio, fraccionamiento y expendio”.
Galleano planteó que “el hombre de iniciales ANG no estaba junto a su pareja y los otros imputados cuando ellos fueron detenidos”, y remarcó que “como ya había sido identificado, se reforzó la búsqueda para poder ubicarlo”.
“Finalmente, el imputado fue localizado en la localidad de Lanteri (departamento General Obligado), donde se había estado desplazando entre distintas viviendas con el objetivo de procurar su impunidad”, aseveró el funcionario del MPA. “El investigado usaba esos domicilios como lugares de residencia y apoyo logístico, a fin de eludir a las fuerzas de seguridad y, probablemente, continuar con su actividad delictiva”, manifestó.
“Al momento de su detención, al hombre que ayer quedó en preventiva se le secuestraron dinero en efectivo y un teléfono celular”, concluyó.
Calificación penal
Al igual que su pareja, el hombre de iniciales ANG es investigado por la coautoría de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.