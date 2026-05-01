Judiciales

Prisión preventiva para un hombre investigado por microtráfico en Reconquista

La cautelar fue solicitada por el fiscal Sebastián Galleano e impuesta en una audiencia que se realizó en los tribunales reconquistenses. El imputado es la pareja de una mujer imputada por microtráfico que desde mediados de este mes cumple la misma medida que él, así como otras tres personas involucradas en los ilícitos. En el marco del mismo legajo penal, se investiga la comercialización de estupefacientes en los barrios Virgen de Guadalupe y Malvinas.