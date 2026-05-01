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Asociaciones civiles avanzan en su ordenamiento legal y administrativo

Diversas instituciones de San Lorenzo recibieron apoyo económico y documentación oficial tras completar procesos de normalización. La iniciativa busca fortalecer su funcionamiento y facilitar su inserción institucional.

Avanza la regularización de asociaciones civiles en San LorenzoAvanza la regularización de asociaciones civiles en San Lorenzo
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Distintas instituciones de San Lorenzo avanzaron en su proceso de regularización administrativa y jurídica, en el marco de una iniciativa orientada a fortalecer el funcionamiento de las asociaciones civiles y promover su desarrollo institucional.

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En ese contexto, se realizó una entrega de subsistencias económicas y libros sociales rubricados a entidades que completaron los trámites correspondientes, lo que les permite consolidar su estructura formal y cumplir con los requisitos legales vigentes.

Acompañamiento a las organizaciones

La actividad se desarrolló como parte del programa de Regularización de Asociaciones Civiles, una herramienta destinada a acompañar a las organizaciones en su constitución formal y en la actualización de su documentación, incluyendo la realización de asambleas ordinarias.

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Las entidades alcanzadas en esta instancia fueron Buenas Raíces, Yinoto Bochin Club, Fútbol para Todos y el Centro de Jubilados Aceiteros y Afines, cada una con distintos grados de avance en su proceso administrativo.

Importancia de la formalización

La regularización permite a las instituciones acceder a beneficios clave, como mayor seguridad jurídica para sus integrantes y la posibilidad de establecer vínculos formales con otros organismos. Esto facilita la gestión de proyectos, la obtención de recursos y la participación en programas de alcance local, provincial o nacional.

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Además, contar con la documentación en regla contribuye a una administración más ordenada y transparente, fortaleciendo la vida institucional de cada organización.

Como parte del acompañamiento, se brinda asesoramiento técnico a las organizaciones interesadas en iniciar o completar su proceso de regularización. La atención se realiza todos los miércoles, de 9 a 12, en las oficinas de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor, ubicadas en la intersección de Moreno y Dorrego.

El servicio apunta a facilitar los trámites y orientar a las entidades en aspectos legales y administrativos, promoviendo su consolidación y crecimiento sostenido.

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