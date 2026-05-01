Con el objetivo de garantizar una mejor circulación y la seguridad vial del tránsito pesado hacia los puertos del Gran Rosario, el Gobierno Provincial continúa los trabajos de la primera etapa para la reconstrucción de la Ruta N° 25, entre Ricardone y San Lorenzo.
Avanza la reconstrucción de la Ruta N° 25, entre Ricardone y San Lorenzo
La obra está a cargo de la UTE conformada por las firmas Rava S.A. y Edeca S.A, y cuenta con una inversión provincial que supera los 6 mil millones de pesos.
Sobre la evolución de las tareas en una de las obras viales estratégicas de la Provincia para mejorar a largo plazo el movimiento de la producción hacia los puertos, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que “esta obra, busca poner en valor los corredores que conectan con los puertos del Gran Rosario, ya entró en su etapa final y alcanzó el 80% de avance”.
Mejoras
“Ya estamos colocando asfalto: avanzamos con la base asfáltica en la calzada y pusimos los primeros metros de carpeta de rodamiento en el puente y los accesos sobre la Autopista Rosario – Santa Fe. Teníamos que intervenir esta traza para mejorar la llegada a los puertos a los miles de camiones que la utilizan a diario", explicó el ministro Enrico.
Los 3.200 metros intervenidos, entre la Autopista Rosario – Santa Fe y la intersección con la Ruta Provincial N° 10, concentran un tránsito con más del 70% de vehículos pesados que abastecen al complejo portuario de San Lorenzo y Puerto General San Martín.
El camino secundario sobre la continuación de la Ruta 10, que desvía el tránsito hacia Ricardone para permitir los trabajos sin interrupciones, ya se encuentra enripiado.
Una vez finalizada la obra, esta intervención se sumará al conjunto de mejoras que el Gobierno de Santa Fe lleva adelante en el circuito de acceso a los puertos del Gran Rosario, junto al desvío de tránsito pesado a Timbúes y el tercer carril de la Autopista Rosario – Santa Fe.
Desde 2025
En este sentido, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, recordó que "cuando retomamos la obra en septiembre de 2025, luego de dejar pasar la cosecha gruesa, confirmamos que el deterioro era mayor al previsto y tomamos la decisión de hacer una reconstrucción total: reemplazamos el paquete estructural de hormigón por uno de pavimento flexible de más de 80 centímetros de espesor”.
“Hoy estamos en la etapa más visible de la obra, la que los vecinos y transportistas pueden ver claramente: el asfalto nuevo aparece en la calzada y en el puente sobre la Autopista", contó Seghezzo.
Cabe recordar que la reconstrucción del Camino de la Cremería está a cargo de la UTE conformada por las firmas Rava S.A. y Edeca S.A, y cuenta con una inversión provincial que supera los 6 mil millones de pesos.