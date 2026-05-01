La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, inauguró en Cayastá un nuevo Centro de Día con modalidad ambulatoria para el abordaje integral de consumos problemáticos. La puesta en marcha del dispositivo refuerza la red territorial de atención en el centro-norte santafesino y amplía la cobertura regional en el departamento Garay.
Cayastá: inauguran un nuevo Centro de Día regional para consumos problemáticos
Con esta incorporación, la Provincia cuenta con 14 dispositivos distribuidos en 12 departamentos. En Ceres y Roldán, en tanto, funcionan dos centros en cada localidad, uno ambulatorio y otro residencial.
Ubicado en Teófilo Madrejón 1144, el espacio tiene alcance regional y forma parte del programa Acompañarte, desarrollado por el Ministerio a través de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod).
14 en toda la Provincia
Con esta incorporación, la Provincia cuenta con 14 dispositivos distribuidos en 12 departamentos. En Ceres y Roldán, en tanto, funcionan dos centros en cada localidad, uno ambulatorio y otro residencial.
Durante el acto, Tejeda subrayó que la iniciativa responde a “una definición política del gobernador Maximiliano Pullaro, en articulación con la Legislatura”, y destacó el sentido del dispositivo: “Algunos lo llaman casa o centro; para nosotros es una oportunidad para reconstruir un proyecto de vida”.
La ministra también apeló a la corresponsabilidad social: “Acompañarte implica tender una mano y no mirar hacia otro lado. Queremos que cada vecino que necesite asistencia profesional pueda encontrarla en su propio territorio”.
Por su parte, el senador por el departamento Garay, Germán Baumgartner, valoró la apertura del espacio como una herramienta clave para la continuidad de los tratamientos: “Una vez que una persona logra estabilizarse, muchas veces resulta difícil encontrar un ámbito de contención. Este centro viene a cubrir esa necesidad, con un equipo de trabajo preparado para tratar, prevenir y acompañar”.
En la misma línea, el presidente comunal de Cayastá, Edgardo Berli, destacó el impacto regional del dispositivo: “Es muy importante no solo para nuestra localidad, sino para toda la zona. Poder abrir este espacio y ofrecer nuevas respuestas a la comunidad es motivo de orgullo”.
Acompañamiento integral
El Centro de Día funcionará con un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de psiquiatría, psicología, trabajo social, terapia ocupacional y acompañamiento terapéutico. El equipo estará a cargo de la evaluación inicial de cada caso y del diseño de planes terapéuticos personalizados.
Se estima una capacidad de atención de unas 30 situaciones mensuales, incluyendo también el acompañamiento a los entornos familiares o afectivos. Además, el dispositivo ofrecerá talleres grupales, capacitaciones en oficios y actividades recreativas, deportivas y culturales, orientadas a la inclusión social y la construcción de hábitos saludables.
El secretario de Aprecod, Luciano Sciarra, destacó el alcance de la política pública: “En Santa Fe estas acciones se concretan y se sostienen en el tiempo. Contamos con una red territorial amplia, recursos específicos y equipos profesionales que permiten dar respuestas integrales. Por eso es importante defender estas políticas, que no son habituales en el país”.