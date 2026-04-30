El ministro de Educación, José Goity, recorrió el departamento San Cristóbal junto al senador Felipe Michlig y encabezó la inauguración del nuevo edificio del Centro Educativo Rural (CER) N.º 93 “La Emilia”, en la ciudad de Ceres.
Ceres: habilitaron el nuevo edificio del CER Nº 93
Además, se habilitaron aulas en San Cristóbal y Huanqueros y se otorgaron fondos para mejoras edilicias en establecimientos educativos.
La obra requirió una inversión provincial de 251.228.742 pesos, actualizada a enero de 2026.
El establecimiento había sido iniciado con financiamiento nacional, pero quedó paralizado. La provincia retomó los trabajos y completó la construcción mediante la licitación pública N.º 08/2021. El proyecto incluyó un edificio escolar integral, equipado con mobiliario completo: pizarrones, bancos, escritorios, bibliotecas móviles y mesas de trabajo, entre otros elementos.
Durante el acto, Goity subrayó la decisión política de finalizar las obras iniciadas. “Cada niño y cada niña, esté donde esté, es importante. Inaugurar esta escuela rural tiene un valor enorme, porque garantiza igualdad de oportunidades y reafirma el compromiso con cada comunidad”.
Histórico
Por su parte, Michlig calificó la jornada como “un día histórico para la comunidad de Ceres” y recordó que la obra fue gestionada durante más de dos décadas.
“Fueron muchos años sin respuestas, hasta que encontramos eco en un gobierno provincial con sensibilidad, que decidió retomar y finalizar esta obra con fondos de todos los santafesinos”, señaló.Nuevas aulas y fondos para infraestructura
La recorrida incluyó también la visita a la escuela N.º 40 “Mariano Moreno”, en la ciudad de San Cristóbal, donde se entregó un Fondo de Asistencia de Necesidades Inmediatas (FANI) por 24.855.880 pesos. El aporte será destinado al reemplazo de aberturas del patio norte y a la mejora de la escalera principal del edificio.
Además, se inauguró un aula en la escuela N.º 409 “Manuel Belgrano”, en el marco del programa Mil Aulas, con una inversión de 128.497.264 pesos. En la localidad de Huanqueros, en tanto, se habilitó otro espacio educativo en la escuela N.º 345 “Padre H. Thelen”, con una inversión de 91.487.697 pesos.
Inversión
Goity destacó la política de inversión sostenida en infraestructura escolar: “Cuando hacemos las cosas bien, invertimos en educación y apostamos por los aprendizajes, todo es posible. Venimos llevando adelante una fuerte inversión en toda la provincia y, en el departamento San Cristóbal, trabajamos de manera coordinada para atender las necesidades de cada establecimiento”.
En la misma línea, Michlig precisó que en la ciudad de San Cristóbal ya se destinaron 560 millones de pesos en aportes FANI para mejoras edilicias. Además, indicó que en el departamento hay 31 aulas entre inauguradas, en ejecución y próximas a finalizar.
De la actividad participaron también el diputado provincial Marcelo González; la secretaria general del Ministerio de Educación, María Martín; el delegado regional Maximiliano Rodríguez; el director provincial de Educación Rural, Pedro Oggero; autoridades locales y miembros de la comunidad educativa.