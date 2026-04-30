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Nuevos edificios y ampliaciones fortalecen la red educativa en 9 de Julio

El Gobierno de Santa Fe llevó adelante inauguraciones y entregas de fondos en el departamento 9 de Julio, en el marco de un plan de infraestructura educativa que incluye nuevos edificios, ampliaciones y mejoras en establecimientos de distintos niveles.

Amplían y modernizan escuelas y jardines en el norte santafesino con una inversión de $ 1.170 millonesAmplían y modernizan escuelas y jardines en el norte santafesino con una inversión de $ 1.170 millones
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Una serie de obras y acciones vinculadas a la infraestructura escolar se concretaron en el departamento 9 de Julio, donde el Gobierno provincial ejecuta intervenciones por más de 1.170 millones de pesos. Las iniciativas abarcan la construcción de nuevos edificios, ampliaciones y mejoras en instituciones de nivel inicial y secundario.

Amplían y modernizan escuelas y jardines en el norte santafesino con una inversión de $ 1.170 millonesAmplían y modernizan escuelas y jardines en el norte santafesino con una inversión de $ 1.170 millones

Entre las principales actividades, se inauguró el nuevo edificio del Jardín de Infantes Nº 749 y un aula en la Escuela de Educación Secundaria Nº 949, esta última ejecutada a través del Programa 1000 Aulas con una inversión de 40 millones de pesos.

Nuevos espacios y ampliaciones

Las intervenciones forman parte de un esquema que apunta a ampliar la capacidad de las escuelas y mejorar las condiciones edilicias existentes. En ese marco, también se otorgó un aporte de 14.750.000 pesos mediante el Fondo de Asistencia a Necesidades Inmediatas (FANI) a la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Nº 501, destinado al cerramiento lateral de un tinglado.

Según se informó, en el departamento ya se realizaron intervenciones en alrededor de 150 edificios escolares, a través de distintas líneas de financiamiento y programas específicos.

Amplían y modernizan escuelas y jardines en el norte santafesino con una inversión de $ 1.170 millonesAmplían y modernizan escuelas y jardines en el norte santafesino con una inversión de $ 1.170 millones

El edificio del Jardín de Infantes Nº 749 cuenta con una superficie cubierta de 547 metros cuadrados. Incluye hall de ingreso, salón de usos múltiples, tres salas, sanitarios —incluidos espacios adaptados—, área administrativa, cocina, sector técnico y depósito.

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La obra demandó una inversión superior a los 1.133 millones de pesos y permitirá mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades educativas en el nivel inicial.

Alcance territorial de las acciones

Además de las inauguraciones, durante la jornada se realizaron recorridas por otras localidades del departamento, como Villa Minetti y Gato Colorado, donde se supervisaron distintas acciones en marcha.

En Villa Minetti, también se concretó la entrega de un vehículo a los Bomberos Voluntarios, destinado a fortalecer su capacidad operativa tras recientes emergencias en la región.

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Las intervenciones forman parte de un plan integral que busca ampliar y mejorar la infraestructura escolar en el norte santafesino, con impacto en distintos niveles del sistema educativo.

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