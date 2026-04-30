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El gobierno nacional asistirá a los santafesinos por la inundaciones

Se repararán caminos e infraestructura. "Gestión mata relato", dijo la diputada Romina Diez.

Nación asistirá a los santafesinos por la inundaciones. Crédito: Gobierno NacionalNación asistirá a los santafesinos por la inundaciones. Crédito: Gobierno Nacional
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El gobierno nacional de Javier Milei, ante las inundaciones en el norte santafesino, acompañará a los ciudadanos con asistencia para reparar caminos e infraestructura, también reforzará un acuerdo clave para fortalecer la caja de jubilaciones de Santa Fe.

"Durante años Santa Fe fue ignorada por gobiernos de todos los colores. Hoy, en el gobierno de Javier Milei, las respuestas llegan con gestión", sostuvo la legisladora de La Libertad Avanza, Romina Diez.

Ante la pronta respuesta del gobierno debido a la situación que se vive en el norte provincial, la presidenta del partido en Santa Fe, afirmó: "Gestión mata relato".

Romina Diez.Romina Diez.

Para terminar, Romina Diez, resaltó: “Seguimos dando soluciones y orden en las cuentas públicas”.

La situación en el norte

Uno de los últimos reportes de la semana pasada la situación climática en el norte de la provincia de Santa Fe indica que alcanzó niveles críticos tras registros de lluvia que superaron los 200 milímetros.

Las complicaciones de la acumulación de agua afectó también a los animales.Las complicaciones de la acumulación de agua afectó también a los animales.

Localidades como Villa Minetti enfrentaron graves daños que afectan tanto a los cascos urbanos como a la zona productiva.

En diálogo con CyD Litoral, Ricardo Argenti, presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, describió un panorama complejo para el sector agropecuario. "Independientemente del desastre en las poblaciones, hay más de 700.000 cabezas de ganado complicadas; hay que evacuarlas a zonas más altas y el traslado es muy difícil porque debe hacerse por arreo en medio de campos anegados", explicó.

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